Чи потрібен взагалі крем навколо очей? Відповідь найкращих косметологів

Чи справді вам потрібен крем для очей? Зрештою, креми для повік невеликі, дорогі та мають подібну консистенцію до звичайних зволожуючих засобів для обличчя.

На це питання відповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Livestrong.

Чи діють креми для очей?

Косметологи стверджують, що так - креми працюють. Нюанс в тому, що не всім потрібен крем під очі, але людям, у яких є певні проблеми в цій зоні, вони можуть бути корисні.

За даними Американської академії дерматології, продукти, створені для зони під очима, наприклад сироватки для очей, можуть допомогти зменшити видимі ознаки старіння.

"Креми для повік, які складаються з клінічно перевірених інгредієнтів, дійсно працюють, а це означає, що вони можуть принести видимі переваги шкірі", - розповіла доктор медичних наук, сертифікований дерматолог з Нью-Йорку Блер Мерфі-Роуз.

"Є кілька різних проблем, які можна вирішити за допомогою різних активних та неактивних інгредієнтів, починаючи від посилення вироблення колагену до зменшення застійних явищ у судинах до наповнення та зволоження для приховування тонких зморшок", - додає вона.

Чи відрізняються креми під очі від звичайного крему для обличчя?

Креми для повік можуть містити багато тих самих активних інгредієнтів, які містяться в інших продуктах по догляду за шкірою, таких як сироватки та зволожуючі засоби, але наскільки вони можуть відрізнятися?

Список інгредієнтів схожий на рецепт - він повідомляє вам, що входить до складу кінцевого продукту, але не вказує, як його було зроблено. Формула крему для повік відрізняється від кремів для обличчя, тому що вона призначена для певної ділянки шкіри.

"Шкіра навколо очей набагато тонша, сухіша та делікатніша, ніж решта шкіри на обличчі. Через це креми для повік, як правило, більш зволожуючі та не містять дратівливих інгредієнтів або містять меншу концентрацію", - каже експерт.

Проте завжди розумно випробувати невелику кількість на іншій ділянці шкіри, щоб побачити, як ваше тіло реагує на продукт, перш ніж спробувати його на чутливій шкірі біля очей.

Область навколо очей також менш схильна до висипань, додає доктор Мерфі-Роуз. Це означає, що формули крему для повік можуть бути важчими (такими як більш зволожуючі), але все ще прийнятними для тих, у кого зазвичай жирна або схильна до вугрів шкіра на решті обличчя.

Правильно підібраний крем для повік може допомогти вам розв’язати певні проблеми, але експерт каже, що є зміни у способі життя, домашні засоби та варіанти професійного лікування, також можуть зменшити набряклість, освітлити темні кола та згладити тонкі зморшки.