Косметолог назвала продукт, який призводить до швидкого старіння та зморшок

Зловживання солодощами не тільки тягне за собою ризик набрати кілька кілограмів чи отримати карієс. Від цукру псується шкіра, починаються передчасні вікові зміни.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку косметолога Ольги Позднякової.
"Цукрове обличчя" - це коли шкіра втрачає тонус та стають помітними заломи, в’ялість й інші недоліки.
В результаті реакції утворюються кінцеві продукти глікації. Саме вони сповільнюють обмінні процеси і прискорюють старіння шкіри.
Загалом про "цукрове обличчя" свідчать такі ознаки:
"На сьогоднішній день глікація визнана одним з основних факторів старіння всього організму", - йдеться у повідомленні.
Звичайно, не обовʼязково повністю прибирати солодощі з раціону, а просто потрібно обрати корисні солодощі і в міру вживати їх у першій половині дня.
Це природний процес взаємодії цукру з білками. Процес глікації вражає всі тканини в організмі, де містяться еластин та колаген, а це: шкіра, суглоби, судини та багато інших органів.
На шкірі глікація проявляється так:
В першу чергу глікація впливає на білки з довгим життєвим циклом - наприклад, на колаген, який відповідає за еластичність і пружність шкіри. Цікаво, що фотостаріння і глікостаріння підтримують один одного. На ділянках шкіри, куди потрапляє сонячне проміння, вміст кінцевих продуктів глікації вище, ніж на захищених від сонця.
Косметолог зазначила, що у шкіри немає власного захисту від глікації. До такого процесу схильні всі люди.
Важливо читати склад продуктів перед їхньою покупкою. За 14 днів з організму виведеться цукор і продукти його розпаду, шкіра прийде в норму. Ви відзначите поліпшення без застосування яких би то ні було косметичних засобів.
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