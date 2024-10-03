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Косметолог назвала продукт, який призводить до швидкого старіння та зморшок

Що призводить до швидкого старіння шкіри (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Зловживання солодощами не тільки тягне за собою ризик набрати кілька кілограмів чи отримати карієс. Від цукру псується шкіра, починаються передчасні вікові зміни.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку косметолога Ольги Позднякової.

Що таке "цукрове обличчя"

"Цукрове обличчя" - це коли шкіра втрачає тонус та стають помітними заломи, в’ялість й інші недоліки.

В результаті реакції утворюються кінцеві продукти глікації. Саме вони сповільнюють обмінні процеси і прискорюють старіння шкіри. 

Загалом про "цукрове обличчя" свідчать такі ознаки:

  • зморшкувата шкіра з порушеною мікроциркуляцією
  • тьмяний та жовтуватий колір обличчя
  • зменшується швидкість оновлення епідермісу
  • шкіра погано реагує на будь-які впливи (вода, сонце)
  • крихкі та ламкі судини
  • місцевий імунітет шкіри знижується, часто запалюється
  • ефект від косметологічних процедур мінімальний

"На сьогоднішній день глікація визнана одним з основних факторів старіння всього організму", - йдеться у повідомленні.

Звичайно, не обовʼязково повністю прибирати солодощі з раціону, а просто потрібно обрати корисні солодощі і в міру вживати їх у першій половині дня.

Що варто знати про глікацію

Це природний процес взаємодії цукру з білками. Процес глікації вражає всі тканини в організмі, де містяться еластин та колаген, а це: шкіра, суглоби, судини та багато інших органів.

На шкірі глікація проявляється так:

  • втрата тонусу
  • провисання шкіри
  • дряблість шкіри обличчя

В першу чергу глікація впливає на білки з довгим життєвим циклом - наприклад, на колаген, який відповідає за еластичність і пружність шкіри. Цікаво, що фотостаріння і глікостаріння підтримують один одного. На ділянках шкіри, куди потрапляє сонячне проміння, вміст кінцевих продуктів глікації вище, ніж на захищених від сонця.

Косметолог зазначила, що у шкіри немає власного захисту від глікації. До такого процесу схильні всі люди.

Важливо читати склад продуктів перед їхньою покупкою. За 14 днів з організму виведеться цукор і продукти його розпаду, шкіра прийде в норму. Ви відзначите поліпшення без застосування яких би то ні було косметичних засобів.

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