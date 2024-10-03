RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Косметолог назвала продукт, который приводит к быстрому старению и морщинам

Что приводит к быстрому старению кожи (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Злоупотребление сладостями не только влечет риск набрать несколько килограммов или получить кариес. От сахара портится кожа, начинаются преждевременные возрастные изменения.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу косметолога Ольги Поздняковой.

Что такое "сахарное лицо"

"Сахарное лицо" - это когда кожа теряет тонус и становятся заметными изломы, дряблость и другие недостатки.

В результате реакции образуются конечные продукты гликации. Именно они замедляют обменные процессы и ускоряют старение кожи.

В целом о "сахарном лице" свидетельствуют следующие признаки:

  • морщинистая кожа с нарушенной микроциркуляцией
  • тусклый и желтоватый цвет лица
  • уменьшается скорость обновления эпидермиса
  • кожа плохо реагирует на любые воздействия (вода, солнце).
  • хрупкие и ломкие сосуды
  • местный иммунитет кожи снижается, часто воспаляется
  • эффект от косметологических процедур минимален

"На сегодня гликация признана одним из основных факторов старения всего организма", - говорится в сообщении.

Конечно, не обязательно полностью убирать сладости из рациона, а просто нужно выбрать полезные сладости и в меру употреблять их в первой половине дня.

Что следует знать о гликации

Это естественный процесс взаимодействия сахара с белками. Процесс гликации поражает все ткани в организме, где содержатся эластин и коллаген, а это кожа, суставы, сосуды и многие другие органы.

На коже гликация проявляется так:

  • потеря тонуса
  • провисание кожи
  • дряблость кожи лица

В первую очередь гликация влияет на белки с длинным жизненным циклом - например, на коллаген, отвечающий за эластичность и упругость кожи. Интересно, что фотостарение и глубокостарение поддерживают друг друга. На участках кожи, куда попадают солнечные лучи, содержание конечных продуктов гликации выше, чем на защищенных от солнца.

Косметолог отметила, что у кожи нет собственной защиты от гликации. К такому процессу склонны все люди.

Важно читать состав продуктов перед их покупкой. Через 14 дней из организма выведется сахар и продукты его распада, кожа придет в норму. Вы заметите улучшение без применения каких бы то ни было косметических средств.

Читайте РБК-Украина в Google News
Уход за кожейЗдоровьеМорщины