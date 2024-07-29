Косметолог розповіла, що насправді видає реальний вік людини

Деякі жінки на вигляд можуть бути на кілька років молодші свого віку. Виявляється, є певні ознаки, які видають вік людини, а також способи, щоб ефективно боротися з ними.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку лікаря-косметолога Анни Тарасенко.

Що видає вік людини

За словами експерта, часта проблема, що в гонитві за явними ознаками віку усі забувають про дрібниці, які на 70% сильніше видають вік.

Рельєф шкіри, дрібні зморшки, зниження еластичності шкіри, в'ялість, зморшки та заломи, пігментація.

Часто люди в боротьбі за ідеальними формами обличчя забувають про якість шкіри. Ботулотоксин, мезотерапія, біоревіталізація, шліфування - це ніхто не скасовував.

Кисті рук

Косметолог зазначила, що часто у жінок ідеальне обличчя без зморшків, але їхні руки говорять про справжній вік.

Не забувайте ущільнювати шкіру рук та живити її. Підійде полімолочна кислота, біоревіталізація та мезотерапія.

Шкіра шиї

Не забувайте, що шкіру шиї також видно і їй потрібен догляд. Зі слів експерта, для цієї області підійдуть такі процедури, як мезотерапія, лазерні процедури, заповнення дрібних зморшків філерами та радіес.

Догляд за шкірою на шиї повинен бути комплексним, ретельним, і містить різні домашні маски (з ліфтинг-ефектом) і салонні процедури. Особливо важливо стежити за своєю поставою, саме неправильне положення тіла перша причина появи зморшок на цій ділянці.

"Не приділяйте увагу якимось одним зонам і при цьому обділяючи інші", - додала Тарасенко.

Додамо, ще одна ознака, який видає реальний вік жінки - потріскані губи. Зазвичай жінки старшого віку настільки зайняті роботою, сім'єю та іншими клопотами, що просто забувають наносити бальзам на губки. Варто ретельно доглядати за цієї областю тіла.

Вплив макіяжу і стилю одягу

Застарілий макіяж або стиль одягу також додають віку. Боротися з цією проблемою доволі легко: спробуйте оновити гардероб.

Вибираючи одяг, звертайте увагу на той, що підкреслює ваші сильні сторони і відповідає модним тенденціям сучасності. В макіяжі краще віддавати перевагу свіжим і натуральним тонам, а ось яскравих кольорів і важких текстур краще уникати.