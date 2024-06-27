Змея Роналду родила 14 детенышей, хотя 9 лет ни с кем не контактировала: как это произошло
Удав по имени Роналдо поразил человечество, родив 14 детей в результате редких "девственных родов".
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Star .
Где произошло чрезвычайное событие
Этот уникальный питомец - бразильская радужная змея (удав) - проживает в колледже в городе Портсмут (Великобритания).
Сотрудники и студенты учебного заведения были в шоке, когда их почти 2-метровый любимец неожиданно для всех родил 14 детей.
В колледже рассказали, что до этого случая все считали Роналдо самцом. Кроме этого, 13-летняя змея не контактировала с другими пресмыкающимися уже более 9 лет.
Специалист из колледжа Питер Квинлан отмечает, что беременность Роналдо - настоящее чудо, ведь до него задокументировано всего 2 случая во всем мире, когда змея в неволе смогла привести потомство.
Он объяснил, что роды произошли в результате редкого явления партеногенеза, естественной формы неполого размножения, когда эмбрионы развиваются без оплодотворения.
"Я занимаюсь разведением змей в течение 50 лет и никогда раньше не знал, чтобы такое случалось. Фактически дети являются клонами своей матери, хотя их цвет может несколько отличаться," - раскрывает детали специалист по рептилиям.
"Роналдо выглядел немного толще обычного, будто он хорошо поел, но мы даже на мгновение не подумали, что он или, можно сказать, она, беременна," - добавляет Питер Квинлан.
Ситуация с новорожденными змеями поставила экспертов в тупик (фото: dailystar.co.uk)
Дальнейшая судьба выводка
Питер Квинлан - это не просто сотрудник колледжа. Именно он заботится о Роналдо вот уже 9 лет, после того как RSPCA (британская организация по предотвращению жестокого обращения с животными) отдала ему на воспитание спасенную от небрежного отношения змею.
Тогда же ветеринарами был определен пол пресмыкающегося - Роналдо приняли за самца.
Сотрудники колледжа считают, что этот случай - "фантастическая возможность для студентов узнать о развитии детенышей змей".
Змея по имени Роналду родила потомство без спаривания (фото: dailystar.co.uk)
"Один из студентов обнаружил их во время обычной проверки вивария. Сначала мы подумали, что это ошибка. Мы не могли поверить своим глазам," - делится впечатлениями техник по уходу за животными Аманда Маклеод.
Питер так же рассказал, что ждет новорожденных детенышей дальше. Перед тем, как найти всем юным змеям дома и любящих хозяев, он хочет попытаться самостоятельно определить пол каждого пресмыкающегося.
Сейчас специалист готовит отдельные виварии для отдельного содержания каждого воспитанника.
Бразильский радужный удав родил 14 детенышей (фото: dailystar.co.uk)
Ранее мы сообщали, почему обычные птицы превращаются в кровожадное "камикадзе" и в чем их опасность.
Также мы публиковали, как выглядит "самая безобразная собака в мире" - 8-летний пекинес Уайлд.