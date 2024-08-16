Зміцнює зуби та захищає від хвороб: які продукти містять мінерал, який "несе світло"

В організмі майже всі процеси життєдіяльності пов’язані з фосфором. Дефіцит такого мікроелемента призводить до проблем зі здоров'ям. На щастя, його можна отримати з корисних продуктів.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога Олени Костюк.
Збалансоване харчування - основа покриття дефіцитів.
Фосфор в перекладі з грецької - що "несе світло". Близько 85%, концентрується в кістках, забезпечуючи їм міцність і стабільність, 15% - по всьому організму.
Загалом, фосфор задіяний в таких процесах:
Вплив фосфору на організм:
Дітям від 1 до 13 років необхідно споживати від 450 до 500 мг мікроелемента на день. Потреби підлітків у речовині збільшуються до 1250 мг.
У дорослих людей потреба залежить від віку, статі, способу життя. Для чоловіків і жінок у віковій категорії від 19 до 50 років рекомендована норма споживання - не менше 700 мг на добу.
У літніх людей змінюється метаболізм і поглинання фосфору, тому їхні потреби вищі, ніж у молодших вікових груп.
Рекомендована норма - близько 600-800 мг на день. При цьому
важливо враховувати можливі захворювання, які здатні впливати на обмін речовин і абсорбцію мікроелемента.
До основних симптомів дефіциту нутриціолог віднесла:
До наслідків дефіциту відноситься ослаблення імунітету. Тривала нестача мікроелемента знижує його ефективність, роблячи організм більш вразливим до інфекцій.
Також виникає порушення метаболізму. Нестача фосфору призводить до збоїв у роботі травної системи, зниження ефективності обміну речовин.
Морепродукти і риба містять фосфор, засвоюваний на 99%, тоді як рідини і фрукти мають меншу засвоюваність - 10%. З рослинних джерел мікроелемент засвоюється гірше через наявність фітинових сполук, які ускладнюють його вивільнення.
Основні джерела фосфору - тваринні продукти: сир, сир, риба, яєчний жовток, мʼясо.
Найбагатіші на фосфор крупи - вівсяна, перлова, пшенична, ячна та кукурудзяна. Основна концентрація мікроелемента - в насіннєвій оболонці зерен, тому для максимальної користі краще використовувати необроблені крупи.
Печінка - лідер серед субпродуктів за закриттям потреби організму у фосфорі. Нирки, серце і язик також не відстають, збагачуючи раціон харчування необхідними поживними речовинами.
Вміст фосфору у продуктах мг на 100 г:
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