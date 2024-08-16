Зміцнює зуби та захищає від хвороб: які продукти містять мінерал, який "несе світло"

Вплив фосфору на організм

Збалансоване харчування - основа покриття дефіцитів.

Фосфор в перекладі з грецької - що "несе світло". Близько 85%, концентрується в кістках, забезпечуючи їм міцність і стабільність, 15% - по всьому організму.

Загалом, фосфор задіяний в таких процесах:

утворення ДНК і РНК

виробництво енергії

ріст кісток, клітин

підтримання кислотно-лужного балансу

Вплив фосфору на організм:

сприяє нормалізації енергетичного обміну

необхідний для обміну жирів і синтезу ферментів

бере участь в утворенні та розкладанні вуглеводів

стабілізує кислотно-лужний баланс

зміцнює зуби та кістки

знижує больові відчуття при різних формах артриту

бере участь у зростанні організму, клітинному поділі

покращує засвоєння глюкози

бере участь у кодуванні генетичної інформації, м’язовому скороченні, передачі нервових імпульсів

Норм фосфору в день

Діти та підлітки

Дітям від 1 до 13 років необхідно споживати від 450 до 500 мг мікроелемента на день. Потреби підлітків у речовині збільшуються до 1250 мг.

Дорослі

У дорослих людей потреба залежить від віку, статі, способу життя. Для чоловіків і жінок у віковій категорії від 19 до 50 років рекомендована норма споживання - не менше 700 мг на добу.

Люди похилого віку

У літніх людей змінюється метаболізм і поглинання фосфору, тому їхні потреби вищі, ніж у молодших вікових груп.

Рекомендована норма - близько 600-800 мг на день. При цьому

важливо враховувати можливі захворювання, які здатні впливати на обмін речовин і абсорбцію мікроелемента.

Симптоми дефіциту

До основних симптомів дефіциту нутриціолог віднесла:

стомлюваність та слабкість

﻿ослаблення кісткової тканини

коливання ваги

﻿стильність до застуд

хворобливі відчуття в мʼязах

відсутність апетиту

порушення ЦНС

порушень сну

До наслідків дефіциту відноситься ослаблення імунітету. Тривала нестача мікроелемента знижує його ефективність, роблячи організм більш вразливим до інфекцій.

Також виникає порушення метаболізму. Нестача фосфору призводить до збоїв у роботі травної системи, зниження ефективності обміну речовин.

Продукти, які багаті на фосфор

Морепродукти і риба містять фосфор, засвоюваний на 99%, тоді як рідини і фрукти мають меншу засвоюваність - 10%. З рослинних джерел мікроелемент засвоюється гірше через наявність фітинових сполук, які ускладнюють його вивільнення.

Основні джерела фосфору - тваринні продукти: сир, сир, риба, яєчний жовток, мʼясо.

Найбагатіші на фосфор крупи - вівсяна, перлова, пшенична, ячна та кукурудзяна. Основна концентрація мікроелемента - в насіннєвій оболонці зерен, тому для максимальної користі краще використовувати необроблені крупи.

Печінка - лідер серед субпродуктів за закриттям потреби організму у фосфорі. Нирки, серце і язик також не відстають, збагачуючи раціон харчування необхідними поживними речовинами.

Вміст фосфору у продуктах мг на 100 г: