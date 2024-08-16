Укрепляет зубы и защищает от болезней: какие продукты содержат минерал, "несущий свет"

В организме практически все процессы жизнедеятельности соединены с фосфором. Дефицит такого микроэлемента приводит к проблемам со здоровьем. К счастью, его можно извлечь из полезных продуктов.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Елены Костюк.
Сбалансированное питание - основа покрытия дефицитов.
Фосфор в переводе с греческого - "несущий свет". Около 85%, концентрируется в костях, обеспечивая им крепкость и стабильность, 15% - по всему организму.
В общем, фосфор задействован в следующих процессах:
Воздействие фосфора на организм:
Детям от 1 до 13 лет необходимо употреблять от 450 до 500 мг микроэлемента в день. Потребности подростков в веществе увеличиваются до 1250 мг.
У взрослых людей потребность зависит от возраста, пола, образа жизни. Для мужчин и женщин в возрастной категории от 19 до 50 лет рекомендованная норма потребления - не менее 700 мг/сут.
У пожилых людей меняется метаболизм и поглощение фосфора, поэтому их потребности выше, чем у младших возрастов.
Рекомендуемая норма - около 600-800 мг в день. При этом
важно учитывать возможные заболевания, способные влиять на обмен веществ и абсорбцию микроэлемента.
К основным симптомам дефицита нутрициолог отнесла:
К последствиям дефицита относится ослабление иммунитета. Длительный недостаток микроэлемента снижает его эффективность, делая организм более уязвимым к инфекциям.
Также возникает нарушение метаболизма. Недостаток фосфора приводит к сбоям в работе пищеварительной системы, снижению эффективности обмена веществ.
Морепродукты и рыба содержат фосфор, усваиваемый на 99%, тогда как жидкости и фрукты имеют меньшую усвояемость - 10%. Из растительных источников микроэлемент усваивается хуже из-за наличия фитиновых соединений, затрудняющих его высвобождение.
Основные источники фосфора - животные продукты: сыр, сыр, рыба, яичный желток, мясо.
Самые богатые фосфором крупы - овсяная, перловая, пшеничная, ячневая и кукурузная. Основная концентрация микроэлемента - в семенной оболочке зерен, поэтому для максимальной пользы лучше использовать необработанные крупы.
Печень - лидер среди субпродуктов за закрытием потребности организма в фосфоре. Почки, сердце и язык тоже не отстают, обогащая рацион питания необходимыми питательными веществами.
Содержимое фосфора в продуктах мг на 100 г:
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