Укрепляет зубы и защищает от болезней: какие продукты содержат минерал, "несущий свет"

Воздействие фосфора на организм

Сбалансированное питание - основа покрытия дефицитов.

Фосфор в переводе с греческого - "несущий свет". Около 85%, концентрируется в костях, обеспечивая им крепкость и стабильность, 15% - по всему организму.

В общем, фосфор задействован в следующих процессах:

образование ДНК и РНК

производство энергии

рост костей, клеток

поддержание кислотно-щелочного баланса

Воздействие фосфора на организм:

способствует нормализации энергетического обмена

необходим для обмена жиров и синтеза ферментов

участвует в образовании и разложении углеводов

стабилизирует кислотно-щелочной баланс

укрепляет зубы и кости

снижает болевые ощущения при разных формах артрита

участвует в росте организма, клеточном делении

улучшает усвоение глюкозы

участвует в кодировании генетической информации, мышечном сокращении, передаче нервных импульсов.

Норм фосфора в день

Дети и подростки

Детям от 1 до 13 лет необходимо употреблять от 450 до 500 мг микроэлемента в день. Потребности подростков в веществе увеличиваются до 1250 мг.

Взрослые

У взрослых людей потребность зависит от возраста, пола, образа жизни. Для мужчин и женщин в возрастной категории от 19 до 50 лет рекомендованная норма потребления - не менее 700 мг/сут.

Пожилые люди

У пожилых людей меняется метаболизм и поглощение фосфора, поэтому их потребности выше, чем у младших возрастов.

Рекомендуемая норма - около 600-800 мг в день. При этом

важно учитывать возможные заболевания, способные влиять на обмен веществ и абсорбцию микроэлемента.

Симптомы дефицита

К основным симптомам дефицита нутрициолог отнесла:

утомляемость и слабость

﻿ослабление костной ткани

колебания веса

﻿стильность к простудам

болезненные ощущения в мышцах

отсутствие аппетита

нарушение ЦНС

нарушений сна

К последствиям дефицита относится ослабление иммунитета. Длительный недостаток микроэлемента снижает его эффективность, делая организм более уязвимым к инфекциям.

Также возникает нарушение метаболизма. Недостаток фосфора приводит к сбоям в работе пищеварительной системы, снижению эффективности обмена веществ.

Продукты, богатые фосфором

Морепродукты и рыба содержат фосфор, усваиваемый на 99%, тогда как жидкости и фрукты имеют меньшую усвояемость - 10%. Из растительных источников микроэлемент усваивается хуже из-за наличия фитиновых соединений, затрудняющих его высвобождение.

Основные источники фосфора - животные продукты: сыр, сыр, рыба, яичный желток, мясо.

Самые богатые фосфором крупы - овсяная, перловая, пшеничная, ячневая и кукурузная. Основная концентрация микроэлемента - в семенной оболочке зерен, поэтому для максимальной пользы лучше использовать необработанные крупы.

Печень - лидер среди субпродуктов за закрытием потребности организма в фосфоре. Почки, сердце и язык тоже не отстают, обогащая рацион питания необходимыми питательными веществами.

Содержимое фосфора в продуктах мг на 100 г: