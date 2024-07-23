Чи потрібно робити перерву у прийомі вітаміну D влітку та в яких продуктах його найбільше
Вітамін D - це важливий нутрієнт, який переважно виробляється в організмі під дією сонячного світла. Багато хто приймає його у вигляді добавок. Варто знати, чи потрібно робити перерву у прийомі влітку.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, чому вітамін D важливий для організму та в яких продуктах його найбільше.
Роль вітаміну D в організмі
Вітамін D діє як гормон. Він допомагає формувати та підтримувати міцність кісток, регулює нормальний рівень кальцію та фосфору в крові та покращує засвоєння кальцію.
Також сполука допомагає підтримувати здорову імунну систему та контролювати ріст клітин.
Однак, є випадки, коли вітамін D може навіть нашкодити організму людини.
Варто визнати, що більшість людей вживає вітамін без попередньої здачі аналізів та уникаючи консультації з лікарем-ендокринологом (бо саме цей спеціаліст є найбільш компетентним у питанні призначення вітаміну). Тому найчастіше шкідливі ефекти вітаміну D повʼязані саме з його передозуванням.
Чи потрібно робити перерву у прийомі
За словами кардіолога Наталії Іванюк, вітамін D потрібно пити цілий рік без перерви.
"Ми, на жаль, не живемо в Маямі, Італії або Іспанії. Людина не засмагає щодня, щоб під дією ультрафіолетового випромінювання вироблявся наш вітамін D і не споживаємо його з продуктами достатню кількість", - розповіла лікар.
Якщо ви приймали 9 місяців вітамін D і влітку вирішили зробити перерву, то звісно що рівень вашого вітаміну значно знизиться.
Потім потрібні будуть більші дози для того, щоб повернути його в норму. Тому не варто робити перерву в прийомі вітаміну D.
В яких продуктам є вітамін D
Зазвичай, щоби здорова людина отримала свою порцію вітаміну D, достатньо бувати на сонці і вживати продукти, які містять вітамін D.
Включіть в свій раціон такі продукти харчування:
- жирна риба - скумбрія, тунець, форель, лосось
- молочні продукти - вершкове масло, твердий сир, домашній сир, йогурт, сироватка, цільне молоко
- яловича печінка
- яєчні жовтки
Проте є люди, яким цього може бути недостатньо, зокрема це:
- немовлята
- люди старшого віку, особливо якщо вони не виходять із дому
- люди з ожирінням (високий індекс маси тіла)
- люди з незбалансованим харчуванням, наприклад, вегани
- люди із хворобами шлунково-кишкового тракту та печінки
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка кардіолога Наталії Іванюк, сайт медичної спільноти "Бережи себе" та Центр громадського здоров'я.
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