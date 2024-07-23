Чи потрібно робити перерву у прийомі вітаміну D влітку та в яких продуктах його найбільше

Вітамін D - це важливий нутрієнт, який переважно виробляється в організмі під дією сонячного світла. Багато хто приймає його у вигляді добавок. Варто знати, чи потрібно робити перерву у прийомі влітку.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, чому вітамін D важливий для організму та в яких продуктах його найбільше.

Роль вітаміну D в організмі

Вітамін D діє як гормон. Він допомагає формувати та підтримувати міцність кісток, регулює нормальний рівень кальцію та фосфору в крові та покращує засвоєння кальцію.

Також сполука допомагає підтримувати здорову імунну систему та контролювати ріст клітин.

Однак, є випадки, коли вітамін D може навіть нашкодити організму людини.

Варто визнати, що більшість людей вживає вітамін без попередньої здачі аналізів та уникаючи консультації з лікарем-ендокринологом (бо саме цей спеціаліст є найбільш компетентним у питанні призначення вітаміну). Тому найчастіше шкідливі ефекти вітаміну D повʼязані саме з його передозуванням.

Чи потрібно робити перерву у прийомі

За словами кардіолога Наталії Іванюк, вітамін D потрібно пити цілий рік без перерви.

"Ми, на жаль, не живемо в Маямі, Італії або Іспанії. Людина не засмагає щодня, щоб під дією ультрафіолетового випромінювання вироблявся наш вітамін D і не споживаємо його з продуктами достатню кількість", - розповіла лікар.

Якщо ви приймали 9 місяців вітамін D і влітку вирішили зробити перерву, то звісно що рівень вашого вітаміну значно знизиться.

Потім потрібні будуть більші дози для того, щоб повернути його в норму. Тому не варто робити перерву в прийомі вітаміну D.

В яких продуктам є вітамін D

Зазвичай, щоби здорова людина отримала свою порцію вітаміну D, достатньо бувати на сонці і вживати продукти, які містять вітамін D.

Включіть в свій раціон такі продукти харчування:

жирна риба - скумбрія, тунець, форель, лосось

молочні продукти - вершкове масло, твердий сир, домашній сир, йогурт, сироватка, цільне молоко

яловича печінка

яєчні жовтки

Проте є люди, яким цього може бути недостатньо, зокрема це: