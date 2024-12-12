Зміцнює волосся та стимулює ріст: трихолог назвала корисну процедуру для шкіри голови

Пілінг шкіри голови оздоровлює покрив та усуває свербіж. Волосся стає менш жирним і більш об’ємним, але необхідно вміти правильно робити процедуру.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, кому потрібно робити пілінг регулярно.
Видалення забруднень
За словами трихолога Уляни Ерстенюк, під час пілінгу видаляються забруднення, пил, жир і відмерлі клітини зі шкіри. Що покращує надходження кисню в середину фолікула та покращує якість волосини.
Стимуляція кровообігу
Масаж під час пілінгу стимулює кровоносні судини і сприяє легшому проникненню поживних речовин до волосяних фолікулів. Це сприяє зміцненню волосся і стимулює його ріст.
Профілактика лупи
Багато пілінгів містять інгредієнти, що борються з виникненням лупи та зменшують її видимість.
Регуляція виділення шкірного жиру сальними залозами: Як результат зменшення жирності та довше відчуття свіжості волосся.
Заспокоєння та зволоження
Багато пілінгів містять інгредієнти заспокійливої дії, такі як алое вера або екстракти ромашки, які допомагають зменшити подразнення шкіри голови та забезпечують зволоження.
Важливо перед початком будь-якої нової процедури догляду за шкірою голови, особливо якщо у вас є будь-які шкірні захворювання або проблеми, краще звернутися до експерта.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка трихолога Уляни Ерстенюк та сайт Nutritive.