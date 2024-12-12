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Укрепляет волосы и стимулирует рост: трихолог назвала полезную процедуру для кожи головы

Чем полезен пилинг кожи головы (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Пилинг кожи головы оздоравливает покров и устраняет зуд. Волосы становятся менее жирными и более объемными, но необходимо уметь правильно делать процедуру.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, кому нужно делать пилинг регулярно.

Чем полезна процедура

Удаление загрязнений

По словам трихолога Ульяны Эрстенюк, во время пилинга удаляются загрязнения, пыль, жир и отмершие клетки с кожи. Что улучшает поступление кислорода внутрь фолликула и улучшает качество волос.

Стимуляция кровообращения

Массаж во время пилинга стимулирует кровеносные сосуды и способствует более легкому проникновению питательных веществ к волосяным фолликулам. Это способствует укреплению волос и стимулирует их рост.

Профилактика перхоти

Многие пилинги содержат ингредиенты, борющиеся с возникновением перхоти и уменьшающие ее видимость.

Регуляция выделения кожного жира сальными железами: Как результат уменьшение жирности и дольше ощущение свежести волос.

Успокоение и увлажнение

Многие пилинги содержат ингредиенты успокаивающего действия, такие как алоэ вера или экстракты ромашки, которые помогают уменьшить раздражение кожи головы и обеспечивают увлажнение.

Важно перед началом любой новой процедуры ухода за кожей головы, особенно если у вас есть какие-либо кожные заболевания или проблемы, лучше обратиться к эксперту.

Ранее мы сообщали, как мыть волосы в зависимости от типа, чтобы они долго были чистыми.

Также мы писали, как остановить старение кожи без дорогих процедур.

При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница трихолога Ульяны Эрстенюк и сайт Nutritive.

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Уход за волосамиЗдоровьеВолосыТрихолог