Укрепляет волосы и стимулирует рост: трихолог назвала полезную процедуру для кожи головы

Чем полезна процедура

Удаление загрязнений

По словам трихолога Ульяны Эрстенюк, во время пилинга удаляются загрязнения, пыль, жир и отмершие клетки с кожи. Что улучшает поступление кислорода внутрь фолликула и улучшает качество волос.

Стимуляция кровообращения

Массаж во время пилинга стимулирует кровеносные сосуды и способствует более легкому проникновению питательных веществ к волосяным фолликулам. Это способствует укреплению волос и стимулирует их рост.

Профилактика перхоти

Многие пилинги содержат ингредиенты, борющиеся с возникновением перхоти и уменьшающие ее видимость.

Регуляция выделения кожного жира сальными железами: Как результат уменьшение жирности и дольше ощущение свежести волос.

Успокоение и увлажнение

Многие пилинги содержат ингредиенты успокаивающего действия, такие как алоэ вера или экстракты ромашки, которые помогают уменьшить раздражение кожи головы и обеспечивают увлажнение.

Важно перед началом любой новой процедуры ухода за кожей головы, особенно если у вас есть какие-либо кожные заболевания или проблемы, лучше обратиться к эксперту.