Укрепляет волосы и стимулирует рост: трихолог назвала полезную процедуру для кожи головы

Пилинг кожи головы оздоравливает покров и устраняет зуд. Волосы становятся менее жирными и более объемными, но необходимо уметь правильно делать процедуру.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, кому нужно делать пилинг регулярно.
Удаление загрязнений
По словам трихолога Ульяны Эрстенюк, во время пилинга удаляются загрязнения, пыль, жир и отмершие клетки с кожи. Что улучшает поступление кислорода внутрь фолликула и улучшает качество волос.
Стимуляция кровообращения
Массаж во время пилинга стимулирует кровеносные сосуды и способствует более легкому проникновению питательных веществ к волосяным фолликулам. Это способствует укреплению волос и стимулирует их рост.
Профилактика перхоти
Многие пилинги содержат ингредиенты, борющиеся с возникновением перхоти и уменьшающие ее видимость.
Регуляция выделения кожного жира сальными железами: Как результат уменьшение жирности и дольше ощущение свежести волос.
Успокоение и увлажнение
Многие пилинги содержат ингредиенты успокаивающего действия, такие как алоэ вера или экстракты ромашки, которые помогают уменьшить раздражение кожи головы и обеспечивают увлажнение.
Важно перед началом любой новой процедуры ухода за кожей головы, особенно если у вас есть какие-либо кожные заболевания или проблемы, лучше обратиться к эксперту.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница трихолога Ульяны Эрстенюк и сайт Nutritive.