Злюки бобри: 10 дивовижних фактів про цих тварин

Бобри - немаленькі гризуни

Довжина бобрів становить 70-100 см, а хвіст 30-40 см. Вони мають кремезне тіло, короткі ноги з перетинчастими пальцями і плоскі безшерсті хвости. Шерсть у них густа та коричнева, з коротким водонепроникним підшерстям. Євразійські бобри важать 18-30 кг.

Понад 85% євразійських бобрів живе в Європі

Колись бобри були широко поширені в Європі та Азії. Їх можна зустріти від Великобританії до Східного Сибіру. Зараз у Європі мешкає понад 85% євразійських бобрів.

Зазвичай бобри живуть у прісноводних середовищах, оточених лісами, але їх можна зустріти на сільськогосподарських угіддях або навіть у забудованих районах.

Зуби бобрів помаранчевого відтінку

Бобри мають характерні помаранчеві зуби завдяки залізу в їхній емалі, що робить їхні зуби достатньо міцними, щоб прогризати деревину.

Зуби бобрів мають незвичний відтінок (ілюстративне фото: Freepik)

Бобри - суперплавці

Бобри можуть плавати зі швидкістю до 8 кілометрів на годину. Це більш ніж удвічі перевищує швидкість середньої людини.

Бобри відмінно пірнають

Під водою бобри можуть затримувати дихання до 15 хвилин. Вони також мають прозору третю повіку, яка захищає їхні очі під час плавання під водою.

Улюблена їжа бобра - осика та верба

Бобри харчуються винятково рослинами, включаючи кору дерев та іншу рослинність на суші та у воді. Вони запасають їжу восени, щоб пережити зиму.

Поведінку бобрів неправильно розуміють

Бобри впливають на землю навколо них, наприклад, загороджуючи невеликі водні шляхи, риючи нори та вирубуючи дерева. Це може безпосередньо вплинути на людей, включаючи фермерів і лісників, що може призвести до переслідування бобрів, якщо цей конфлікт не буде ефективно врегульовано.

Бобри будують греблі з дерев (ілюстративне фото: Freepik)

Бобри можуть принести багато користі

Оскільки бобри допомагають контролювати потік води, вони можуть підтримувати відновлення водних шляхів, що необхідно для реагування на зміну клімату та пом’якшення екстремальних погодних явищ, таких як повені.

Бобри створюють оселі, які забезпечують середовище існування мертвої деревини та дозволяють сонячному світлу досягати рослинності підліску, створюючи багате середовище існування для комах, птахів, кажанів і земноводних.

Популяція бобрів річкової видри принесла значні екологічні переваги, зокрема нове водно-болотне середовище проживання та збільшення риби, наприклад, форелі.

У Великобританії бобри під загрозою зникнення

Історичне зменшення чисельності євразійського бобра було спричинене надмірним полюванням на їхнє хутро, м’ясо та касторіум, ароматичні виділення, які використовуються в парфумах, у поєднанні з втратою та деградацією їх водно-болотного середовища існування.

Популяція бобрів відновлюється

У дикій природі налічується близько 1,5 мільйона євразійських бобрів, і їх кількість зростає. Зараз популяції бобрів швидко розширюються по Європі, головним чином через заборону полювання та програми реінтродукції. Бобрів успішно відновили щонайменше у 25 країнах Європи.