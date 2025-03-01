"Злив України": чоловік-військовий зірки "плюсів" зробив емоційну заяву про сварку Трампа з Зеленським

Військовий Андрій Оністрат, дружина якого - ведуча "плюсів" Валентина Хамайко, висловився щодо сварки Володимира Зеленського та Дональна Трампа, яка відбулася 28 лютого у Білому домі. На думку захисника нашої країни, американцям "буде соромно".
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Оністрат написав на своїй сторінці в Instagram.
"Поведінка "посадовців від США" дискредитує ці посади. Американці, вам буде дуже довго соромно за цих "інтелектуалів" державної поведінки та демократичних цінностей, які ви так довго розповсюджували на весь світ", - написав Андрій.
Оністрат зазначив, що йому було соромно читати стенограму. У нього з'явилися думки щодо того, чому взагалі могла виникнути ця сварка.
"Мені соромно це читати та дивитись. В мене виникає думка, що вони створюють передумови, щоб отримати великий кеш від Путіна за злив України. Але ми трохи інші. Ми тут за свободу, а не за гроші. Вибачайте", - заявив чоловік Хамайко.
Окрім цього, військовий дізнався, що під час розмови Трампа з Зеленським на одну з позицій, де він служить, прилетів КАБ.
"Я обирав цю позицію. Всі цілі. Ми знайдемо нову позицію і всіх переможемо", - написав захисник.
Також він подякував Зеленському за гідну поведінку та те, що той представляв інтереси України.
Допис Оністрата (скріншот)
Потім військовий та його дружина вийшли в Stories. Нині Оністрат перебуває у відпустці, разом з Хамайко він вирушив до Токіо. І там, зазначає він, всі думки все одно про те, що відбувалося в Овальному кабінеті.
"Не варто вестися на ці розмови, на цей "двіж"... Я вважаю, що треба тримати свою лінію, ми все одно переможемо", - сказав захисник.
28 лютого в Білому домі зустрілися Дональд Трамп та Володимир Зеленський. Подія відбувалася в рамках офіційного візиту президента нашої країни. Коли лідери США та України почали розмову, між ними виникла сварка.
Так, Трамп казав, що Україна "не зможе перемогти у війні". Він казав про необхідність підписання мирної угоди з РФ. До того ж президент США заявив, що Зеленський "не демонструє вдячності".
Після суперечок зустріч було завершено. Зеленський залишив Білий дім, а угоду про рідкісноземельні копалини не підписали.
Згодом Зеленський дав інтерв'ю FOX News та висловився про сварку. Він відповів, чи піде у відставку та чи хоче повернутися до обговорення мирної угоди.
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