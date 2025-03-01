"Слив Украины": муж-военный звезды "плюсов" сделал эмоциональное заявление о ссоре Трампа с Зеленским

Что военный думает о ситуации в Белом доме

"Поведение "чиновников от США" дискредитирует эти должности. Американцы, вам будет очень долго стыдно за этих "интеллектуалов" государственного поведения и демократических ценностей, которые вы так долго распространяли на весь мир", - написал Андрей.

Онистрат отметил, что ему было стыдно читать стенограмму. У него появились мысли относительно того, почему вообще могла возникнуть эта ссора.



"Мне стыдно это читать и смотреть. У меня возникает мысль, что они создают предпосылки, чтобы получить большой кэш от Путина за слив Украины. Но мы немного другие. Мы здесь за свободу, а не за деньги. Извините", - заявил мужчина Хамайко.

Кроме этого, военный узнал, что во время разговора Трампа с Зеленским на одну из позиций, где он служит, прилетел КАБ.



"Я выбирал эту позицию. Все целы. Мы найдем новую позицию и всех победим", - написал защитник.

Также он поблагодарил Зеленского за достойное поведение и то, что тот представлял интересы Украины.



Сообщение Онистрата (скриншот)

Затем военный и его жена вышли в Stories. Сейчас Онистрат находится в отпуске, вместе с Хамайко он отправился в Токио. И там, отмечает он, все мысли все равно о том, что происходило в Овальном кабинете.

"Не стоит вестись на эти разговоры, на этот "движ"... Я считаю, что надо держать свою линию, мы все равно победим", - сказал защитник.

Встреча Трампа с Зеленским - что известно

28 февраля в Белом доме встретились Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Событие происходило в рамках официального визита президента нашей страны. Когда лидеры США и Украины начали разговор, между ними возникла ссора.

Так, Трамп говорил, что Украина "не сможет победить в войне". Он говорил о необходимости подписания мирного соглашения с РФ. К тому же президент США заявил, что Зеленский "не демонстрирует благодарности".

После споров встреча была завершена. Зеленский покинул Белый дом, а соглашение о редкоземельных ископаемых не подписали.

Впоследствии Зеленский дал интервью FOX News и высказался о ссоре. Он ответил, уйдет ли в отставку и хочет ли вернуться к обсуждению мирного соглашения.

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