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Злата Огневич показала редкое фото с сестрой и вспомнила их детство в Крыму

Злата Огневич показала сестру (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Автор: Марина Настевич

Украинская певица Злата Огневич показала редкое фото со своей младшей сестрой Юлией и вспомнила милые истории из их детства и юности, которые прошли в Крыму.

Трогательным снимком артистка поделилась на своей странице в Instagram.

На фото сестры делают селфи, прижавшись головами друг к другу и нежно улыбаясь. Злата одета в белый топ и синюю рубашку, а Юлия - в белую вышиванку с золотой вышивкой.

Злата Огневич с младшей сестрой Юлей (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Огневич вспомнила, как ее сестричка появилась на свет и некоторые милые моменты из проведенного в Крыму детства и юности.

"Лето. Жара. Крым. Судак. Мне 7 лет, я иду за детским питанием через весь город и представляю, что в это время могла бы себе прекрасно чилить на пляже.... Представляю очередь, которую еще надо отстоять и этот специфический "запах" в месте раздачи детского питания. Но дома ждет маленький розовый пухленький комочек (счастья или нет - время покажет ) и он хочет есть. Точнее - она. Моя сестренка", - делится воспоминаниями певица.

В юности сестры прикрывали друг друга, подкупая сладостями.

"А вот мы с тобой уже подростки и я прошу тебя держать в тайне, что иду на диско. А ты за это получаешь орешки со сгущенкой (мое любимое печенье до сих пор, только уже веганское). Вот уже и ты идешь на диско, но не просишь никого держать в тайне, потому что сама - сплошная тайна", - рассказала Злата.

Исполнительница призналась, что очень любит свою сестру и счастлива, что она есть в ее жизни.

"Время течет быстро и придет момент, когда ты будешь держать пухленький комочек счастья в своих руках. Да, время показало, что все же ты была комочком счастья. И сейчас я бы с удовольствием отстояла в очереди за тем детским питанием для тебя и вместо пляжа выбрала наши прогулки... Сестренка, я тебя сильно люблю и счастлива иметь такую солнечную девочку как соулмейт. To the moon and back", - трогательно написала Огневич.

К слову, недавно сестра певицы Юлия Бордюг вышла замуж. Праздник устроили на Арт-заводе Платформа в Киеве. Скорее всего, снимок был сделан именно на торжестве.

Напомним, ранее Злата Огневич осуществила давнюю мечту и посвятила ее защитникам "Азовстали".

Также Злата Огневич рассказала, что ее отец-хирург отправился в Харьков, который продолжают регулярно обстреливать российские оккупанты, для оказания медицинской помощи защитникам Украины.

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Злата Огневич