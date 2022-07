Злата Огнєвіч показала рідкісне фото з сестрою і згадала їхнє дитинство в Криму

На фото сестри роблять селфі, притулившись головами один до одного і ніжно посміхаючись. Злата одягнена в білий топ і синю сорочку, а Юлія - в білу вишиванку із золотою вишивкою.

Злата Огнєвіч з молодшою сестрою Юлею (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Огнєвіч згадала, як її сестричка з'явилася на світ і деякі милі моменти з проведеного в Криму дитинства і юності.

"Літо. Спека. Крим. Судак. Мені 7 років, я йду за дитячим харчуванням через все місто і уявляю, що в цей час могла б собі прекрасно чіліть на пляжі… Уявляю чергу, яку ще треба відстояти і цей специфічний "запах" в місці роздачі дитячого харчування. Але вдома чекає маленький рожевий пухкенький комочок (щастя чи ні- час покаже ) і він хоче їсти. Точніше - вона. Моя сестричка", - ділиться спогадами співачка.

В юності сестри прикривали один одного, підкуповуючи солодощами.



"А ось ми з тобою вже підлітки і я прошу тебе тримати в таємниці, що йду на диско. А ти за це отримуєш горішки зі згущеним молоком (моє улюблене печиво досі, тільки вже веганське). Ось вже і ти йдеш на диско, але не просиш нікого тримати таємниці, тому що сама - суцільна таємниця", - розповіла Злата.

Виконавиця зізналася, що дуже любить свою сестру і щаслива, що вона є в її житті.



"Час плине швидко і прийде момент, коли вже ти триматимеш пухкенький комочок щастя в своїх руках. Так, час показав, що все ж таки ти була комочком щастя. І зараз я б залюбки відстояла в черзі за тим дитячим харчуванням для тебе і замість пляжа обрала наші прогулянки…. Сестричка, я тебе сильно люблю і щаслива мати таку сонячну дівчинку за соулмейт. To the moon and back", - зворушливо написала Огнєвіч.

До слова, нещодавно сестра співачки Юлія Бордюг вийшла заміж. Свято влаштували на Арт-Заводі Платформа в Києві. Швидше за все, знімок був зроблений саме на торжестві.