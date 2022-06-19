Злата Огневич рассказала, как ее отец в Харькове оперирует раненых: "Я им очень горжусь"

Злата Огневич рассказала, как ее отец-хирург отправился в Харьков, который продолжают регулярно обстреливать российские оккупанты, для оказания медицинской помощи защитникам Украины. Знаменитая певица также призналась, что общается с родителем по телефону каждый день.

Звезда уточнила, что ее 67-летний отец Леонид Бордюг - военный хирург по специальности - отправился в Харьков, практически на передовую, еще в начале апреля.

"Он решил поехать помогать, это его обязанность, как мужчины перед страной. Я им очень горжусь", - отметила певица, участница шоу "Холостячка 2".

Также Огневич сообщила, что ежедневно на связи с ним по телефону, и "теперь всегда берет трубку от папы".

Злата Огневич с отцом Леонидом Бордюгом (фото: facebook.com/ZlataOgnevichOfficial)

Леонид Бордюг ранее руководил Центром первичной медико-санитарной помощи Судакского городского совета в Крыму, откуда родом певица. Когда полуостров оккупировала Россия, семья переехала на материковую часть Украины.

Еще 2 апреля артистка написала в сети, что ее папа едет в Харьков помогать раненым бойцам.

"Зная, какой он отличный врач, я уверена, что ему удастся помочь многим. Стараюсь не думать о риске в этой горячей точке, потому что все сейчас рискуют своей жизнью и здоровьем. ВСУ и все подразделения защищают родную землю, врачи под обстрелами или в полутемных подвалах, оперируют, спасая жизнь другим, волонтеры ценой собственной жизни помогают людям. И даже дети… Они верят в то, что добро победит. А вместе с ними верим и мы взрослые. Вместе к победе", - отметила Злата.

Злата Огневич (фото: facebook.com/ZlataOgnevichOfficial)