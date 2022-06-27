Злата Огневич осуществила давнюю мечту и посвятила ее защитникам "Азовстали" (фото)

Украинская певица Злата Огневич осуществила свою давнюю мечту - совершила восхождение на самую высокую точку Украины, гору Говерлу. Это достижение она посвятила защитникам "Азовстали", которые сейчас в плену у россиян.

Злата одета в темные брюки и бордовую куртку, а в руках она держит флаг Украины. За ее спиной видно флаг, установленный на вершине горы.

Злата Огневич покорила Говерлу (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Певица призвала не забывать о наших отважных бойцах и верить в их освобождление из плена.

"Говерла - самая высокая точка Украины. Сильное и удивительное место! 2061 м над уровнем моря. Осуществила давнюю мечту и хочу посвятить это восхождение особым людям - Героям из Азовстали. Именно сегодня во всех больших городах мира прошли мирные митинги в их поддержку. Наши Герои находятся в плену, сильные, мужественные, несгибаемые парни и девушки ждут возвращения домой, к своим родным. Каждый день я жду новостей, каждый день мечтаю, чтобы случилось Чудо! Знаете, военные мне часто рассказывали, что на войне происходит много странных событий, когда даже рационализм предпочитает веру", - поделилась Огневич.

Исполнительница отметила, что нужно постоянно говорить об Украине и войне, чтобы мир не забывал, что борьба все еще продолжается.



"Борьба продолжается. Она продолжается и на международном информационном уровне. Наша с вами цель - присутствие Украины в мировых медиа, огласка событий и поддержка пленных на мирных митингах в мире, как вот сегодня. А еще.... Знайте и помните каждое мгновение, что мы - очень крутая нация! Я вас люблю всем сердцем", - написала Злата.



"Говерла - первая часть из моих мечтаний восхождений. А еще там вкусный воздух, его хочется есть, пить, впитывать каждой клеткой", - добавила артистка.