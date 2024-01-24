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Злата Огнєвіч кардинально змінила імідж: як тепер виглядає співачка (фото)

Середа 24 січня 2024 09:40
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Злата Огнєвіч кардинально змінила імідж: як тепер виглядає співачка (фото) Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Автор: Іванна Пашкевич

Співачка Злата Огнєвіч вирішила кардинально змінити імідж. Відповідними світлинами вона поділилася у своїх соцмережах.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.

Злата Огнєвіч розпрощалась з довгим волоссям

Так, напередодні артистка заінтригувала прихильників, що хоче змінити свій образ, запевнивши, що це пов'язано з її внутрішнім станом.

"Час від часу в залежності від періоду й обставин мого життя у мене відбуваються певні зміни. Вони пов'язані чи то з особистим життям, чи то з творчістю… І зараз я вирішила знову зробити щось кардинальне", - ділилася зірка.

Злата Огнєвіч кардинально змінила імідж: як тепер виглядає співачка (фото)

Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Вже згодом вона показалася у перукарні, і опублікувала фото "до" та "після".

Злата Огнєвіч кардинально змінила імідж: як тепер виглядає співачка (фото)

Злата Огнєвіч вирішила змінити зачіску (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

На знімку видно, що Злата вирішила відстригти половину волосся і зробити стрижку "каре".

До слова, колір пасм виконавиця вирішила не змінювати.

Злата Огнєвіч кардинально змінила імідж: як тепер виглядає співачка (фото)

Злата Огнєвіч з новою зачіскою (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Раніше ми розповідали, що імідж змінила 54-річна Дженніфер Лопес.

Також дивіться, як зараз виглядають головні герої романтичної історії "Красуня".

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