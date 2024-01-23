54-річна Дженніфер Лопес змінила імідж та підкорила всіх: ефектні фото

Дженніфер Лопес є однією з тих зірок, які кожним своїм виходом вражає публіку все більше і більше, але її останній вихід став справжнім здивуванням.

Про те, яким саме образом Дженніфер вразила публіку, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram зірки.

Дженіфер Лопес одягла жакет з пелюсток троянд

Днями у Парижі стартував щорічний тиждень високої моди, а першим свою нову колекцію представив модний будинок Schiaparelli. На показ прийшли зірки з усього світу і Лопес також.

54-річна співачка постала перед камерами в об’ємному білому жакеті, оздобленому пелюстками білих живих троянд, водолазці в тон та щільних чорних колготах, які демонструють стрункі та підтягнуті ноги зірки.

Також вона доповнила лук чорними туфлями на підборах із золотою пряжкою, а в руках тримала сумочку із золотим оздобленням у вигляді людського обличчя.

Своєю зачіскою Лопес також здивувала, адже довге волосся голлівудська зірка обрізала та зачісала його назад, що виглядає ефектно. Макіяж у Лопес був стриманим.

Дженніфер Лопес носить жакет з живих троянд (фото: instagram.com/jlo)

Але родзинкою образу Дженніфер стали химерні металеві протисонцеві окуляри з бровами. Насправді такі окуляри виглядають досить дивно, але створюють цікавий та навіть трохи дивакуватий образ з нотками містики.

Проте основну увагу на себе перетягнув жакет Лопес, який створений із більше ніж 7 тисяч пелюсток білих живих троянд, які навіть осипалися біля її ніг. Створення такого жакету потребувало багато годин кропіткої ручної роботи, але, шкода, що такий виріб зав'яне за один день, бо троянди без води довго не залишаються свіжими.

Дженніфер Лопес носить жакет з живих троянд (фото: instagram.com/jlo)