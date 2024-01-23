ua en ru
Вт, 23 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Як зараз виглядають головні герої романтичної історії "Красуня" (фото)

Вівторок 23 січня 2024 20:43
UA EN RU
Як зараз виглядають головні герої романтичної історії "Красуня" (фото) Як змінились актори фільму "Красуня" (фото: Кіноріум)
Автор: Юлія Любченко

Фільм "Красуня" розповідає казкову історію кохання, яке є мезальянсом. Він вийшов у далекому 1990 році з того часу актори сильно змінилися.

РБК-Україна (проект Styler) вирішило показати вам, як змінились актори цієї романтичної історії кохання.

Під час підготовки матеріалу були використані джерела: Кіноріум.

Джулія Робертс

На час зйомок "Красуні" Джулії Робертс було 23 роки. І цей фільм приніс їй справжню популярність. Джулія отримала статус "зірки Голлівуду", і після цього Робертс стала однією з найоплачуваніших акторок 1990-х і першої половини 2000-х років.

Джулія є володаркою власної кінокомпанії "Om Red Films", займається благодійною діяльністю та знімається у фільмах.

Як зараз виглядають головні герої романтичної історії &quot;Красуня&quot; (фото)Як зараз виглядають головні герої романтичної історії &quot;Красуня&quot; (фото)

Джулія Робертс (фото: Кіноріум)

Річард Гір

Річард Гір зіграв роль закоханого мільярдера Едварда у 40 років і став ледве не секс-символом мільйонів глядачок. Зараз Річард є багатодітним батьком та живе з публіцисткою Алехандрою Сільвою. І попри активне сімейне життя Гір продовжує займатися кінокар'єрою.

Як зараз виглядають головні герої романтичної історії &quot;Красуня&quot; (фото)Як зараз виглядають головні герої романтичної історії &quot;Красуня&quot; (фото)

Річард Гір (фото: Кіноріум)

Лора Сан Джакомо

Лора зіграла подругу головної героїні Кіт, яка також була дівчиною легкої поведінки. Після чого акторка виконувала ролі у фільмах "Секс, брехня та відео", а також серіали "Журнал мод", "Врятуйте Грейс" та "Морська поліція: спецвідділ".

Нині акторка має приголомшливий вигляд і продовжує з'являтись на публіці.

Як зараз виглядають головні герої романтичної історії &quot;Красуня&quot; (фото)Як зараз виглядають головні герої романтичної історії &quot;Красуня&quot; (фото)

Лора Сан Джакомо (фото: Кіноріум)

Гектор Елізондо

Гектор, який зіграв роль доброго менеджера готелю Барні, запам’ятався глядачам своєю харизмою. Варто зауважити, що він дебютував на телебаченні у 1963 році. За свою кінокар'єру Елізондо знявся більш ніж у 140 фільмах та телесеріалах. Нині актору 87 років.

Як зараз виглядають головні герої романтичної історії &quot;Красуня&quot; (фото)Як зараз виглядають головні герої романтичної історії &quot;Красуня&quot; (фото)

Гектор Елізондо (фото: Кіноріум)

Раніше ми розповідали про те, як змінились головні актори трилогії "Володар перснів".

Також читайте наш матеріал про те, як зараз виглядають головні герої пригодницької історії "Пірати Карибського моря".

Читайте РБК-Україна в Google News
Джулія Робертс фільми Ричард Гир
NEWS
Далекобійної зброї стане більше. У Міноборони розповіли про результати "Рамштайну-18"
Далекобійної зброї стане більше. У Міноборони розповіли про результати "Рамштайну-18"