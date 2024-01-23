Як зараз виглядають головні герої романтичної історії "Красуня" (фото)

Фільм "Красуня" розповідає казкову історію кохання, яке є мезальянсом. Він вийшов у далекому 1990 році з того часу актори сильно змінилися.

Джулія Робертс

На час зйомок "Красуні" Джулії Робертс було 23 роки. І цей фільм приніс їй справжню популярність. Джулія отримала статус "зірки Голлівуду", і після цього Робертс стала однією з найоплачуваніших акторок 1990-х і першої половини 2000-х років.

Джулія є володаркою власної кінокомпанії "Om Red Films", займається благодійною діяльністю та знімається у фільмах.

Джулія Робертс (фото: Кіноріум)

Річард Гір

Річард Гір зіграв роль закоханого мільярдера Едварда у 40 років і став ледве не секс-символом мільйонів глядачок. Зараз Річард є багатодітним батьком та живе з публіцисткою Алехандрою Сільвою. І попри активне сімейне життя Гір продовжує займатися кінокар'єрою.

Річард Гір (фото: Кіноріум)

Лора Сан Джакомо

Лора зіграла подругу головної героїні Кіт, яка також була дівчиною легкої поведінки. Після чого акторка виконувала ролі у фільмах "Секс, брехня та відео", а також серіали "Журнал мод", "Врятуйте Грейс" та "Морська поліція: спецвідділ".

Нині акторка має приголомшливий вигляд і продовжує з'являтись на публіці.

Лора Сан Джакомо (фото: Кіноріум)

Гектор Елізондо

Гектор, який зіграв роль доброго менеджера готелю Барні, запам’ятався глядачам своєю харизмою. Варто зауважити, що він дебютував на телебаченні у 1963 році. За свою кінокар'єру Елізондо знявся більш ніж у 140 фільмах та телесеріалах. Нині актору 87 років.

Гектор Елізондо (фото: Кіноріум)