У вас зламався лічильник. Що робити в такому випадку та до кого звертатися

Лічильник, як і будь-який інший пристрій чи механізм може зламатися. Господарям помешкання варто вчасно це помітити, щоб уникнути подальших неприємностей чи більш глобального ремонту.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис YASNO у Facebook пояснює, куди потрібно звертатися, якщо у вас зламався лічильник.

Що робити у випадку несправності лічильника

Якщо ви помітили, що лічильник неправильно рахує спожиту електроенергію, найперше вам потрібно звернутися до вашого оператора системи розподілу (ОСР).

Саме він опрацьовує технічні питання, які пов'язані з лічильниками: заміна, перевірка, опломбування та параметризація (програмування).

Постачальник електроенергії обробляє дані щодо споживання, які передав оператор системи розподілу. На основі цієї інформації постачальник застосовує чинний тариф, здійснює нарахування та надсилає рахунки клієнтам.

Контакти ОСР для Києва

За цими контактами ви можете звертатися в разі несправності лічильника:

ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі": 1588, 0-800-50-1588

ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі": 044-459-07-40, 067-495-70-40, 099-495-70-40, 093-495-70-40, 0-800-400-740

АТ "Укрзалізниця": 044-465-42-21

ДП НЕК "Укренерго": 044-238-38-25

Якщо оператор системи розподілу не відповідає на ваші звернення, ви можете надіслати скаргу постачальнику електроенергії, щоб він зв'язався з ОСР.

Які ще питання розв'язує ОСР

До оператора системи розподілу можна звертатися з питань: