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У вас сломался счетчик. Что делать в таком случае и к кому обращаться

Украина, Суббота 18 ноября 2023 12:56
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У вас сломался счетчик. Что делать в таком случае и к кому обращаться Кто заменяет неисправный счетчик (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Счетчик, как и любое другое устройство или механизм, может сломаться. Хозяевам жилья стоит вовремя это заметить во избежание дальнейших неприятностей или более глобального ремонта.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост YASNO в Facebook объясняет, куда нужно обращаться, если у вас сломался счетчик.

Что делать в случае неисправности счетчика

Если вы заметили, что счетчик неправильно считает потребленную электроэнергию, прежде всего вам нужно обратиться к оператору системы распределения (ОСР).

Именно он прорабатывает технические вопросы, связанные со счетчиками: замена, проверка, опломбирование и параметризация (программирование).

Поставщик электроэнергии обрабатывает данные потребления, которые передал оператор системы распределения. На основе этой информации поставщик применяет действующий тариф, производит начисления и направляет счета клиентам.

Контакты ОСР для Киева

За этими контактами можно обращаться в случае неисправности счетчика:

  • ЧАО "ДТЭК Киевские электросети": 1588, 0-800-50-1588
  • ЧАО "ДТЭК Киевские региональные электросети": 044-459-07-40, 067-495-70-40, 099-495-70-40, 093-495-70-40, 0-800-400-740
  • АО "Укрзализныця": 044-465-42-21
  • ГП НЭК "Укрэнерго": 044-238-38-25

Если оператор распределения не отвечает на ваши обращения, вы можете отправить жалобу поставщику электроэнергии, чтобы он связался с ОСР.

Какие еще вопросы решает ОСР

К оператору системы распределения можно обращаться по вопросам:

  • качества и надежности электроснабжения
  • эксплуатации и ремонта линий электропередачи, подстанций и других энергообъектов
  • подключение/отключение к системе распределения (линий)
  • установка счетчиков и фиксация их показаний

Раньше мы рассказывали, как передать показатели двухзонного счетчика, чтобы экономить на коммуналке в два раза.

А также читайте о том, кто должен платить за поверку счетчика.

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Электроэнергия