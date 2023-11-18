У вас сломался счетчик. Что делать в таком случае и к кому обращаться
Счетчик, как и любое другое устройство или механизм, может сломаться. Хозяевам жилья стоит вовремя это заметить во избежание дальнейших неприятностей или более глобального ремонта.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост YASNO в Facebook объясняет, куда нужно обращаться, если у вас сломался счетчик.
Что делать в случае неисправности счетчика
Если вы заметили, что счетчик неправильно считает потребленную электроэнергию, прежде всего вам нужно обратиться к оператору системы распределения (ОСР).
Именно он прорабатывает технические вопросы, связанные со счетчиками: замена, проверка, опломбирование и параметризация (программирование).
Поставщик электроэнергии обрабатывает данные потребления, которые передал оператор системы распределения. На основе этой информации поставщик применяет действующий тариф, производит начисления и направляет счета клиентам.
Контакты ОСР для Киева
За этими контактами можно обращаться в случае неисправности счетчика:
- ЧАО "ДТЭК Киевские электросети": 1588, 0-800-50-1588
- ЧАО "ДТЭК Киевские региональные электросети": 044-459-07-40, 067-495-70-40, 099-495-70-40, 093-495-70-40, 0-800-400-740
- АО "Укрзализныця": 044-465-42-21
- ГП НЭК "Укрэнерго": 044-238-38-25
Если оператор распределения не отвечает на ваши обращения, вы можете отправить жалобу поставщику электроэнергии, чтобы он связался с ОСР.
Какие еще вопросы решает ОСР
К оператору системы распределения можно обращаться по вопросам:
- качества и надежности электроснабжения
- эксплуатации и ремонта линий электропередачи, подстанций и других энергообъектов
- подключение/отключение к системе распределения (линий)
- установка счетчиков и фиксация их показаний
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