Українцям нагадали, хто має платити за повірку лічильників електроенергії

В Україні відновили проведення повірок лічильників електроенергії. Споживачам послуг варто знати, як відбувається цей процес та хто за нього має платити.

Про це пише "Львівобленерго" в Telegram .

Чи мають платити споживачі за повірку лічильників

Енергетики самостійно слідкують за експлуатацією лічильників і безплатно замінюють їх у побутових споживачів за необхідності проведення чергової повірки.

"Стосовно непобутових клієнтів, то повірка лічильників це сфера їхньої відповідальності. Юридичні споживачі мають самостійно здійснювати повірку лічильників у відповідних ліцензованих організаціях", - зазначають у компанії.

Також вони наголошують, що більшість непобутових споживачів компанії своєчасно здійснюють повірку електролічильників.

Зазначимо, що повірку лічильників проводять акредитовані державні установи, зокрема державне підприємство "Львівстандартметрологія".

Коли треба зробити повірку лічильника

Єдиної дати для всіх, коли треба обов'язково зробити повірку лічильника електроенергії - нема. Для кожного виду лічильників існує свій інтервал перевірок, який також вказується в супровідних документах виробу. Повірка лічильника електроенергії, без демонтажу, допускається з інтервалом:

8 років для дискового індуктивного приладу

16 років для електронних моделей

вироби класу точності 2,5 - не повіряються. Такі прилади треба замінити.

"Кожен прилад обліку має свій термін наступної повірки, який залежить виключно від дати виготовлення лічильника або попередньої повірки", - пояснюють в "Львівобленерго".

При цьому зазначають, що за повірку електролічильників для населення відповідає оператор системи розподілу.

Як відбувається повірка лічильників

У випадку, коли пристрій не треба демонтувати, то повірку здійснюють наступним чином:

візуально перевіряють цілісність пломб і відсутність механічних ушкоджень

постійним і змінним струмом тестують стан ізоляції прилад

оцінюють точність роботи лічильного механізму допомогою підключення виробу на 15 хв до джерела живлення

пристрій перевіряють на наявність "самоходу"

перевіряють контроль порогу чутливості лічильника

Якщо провести повірку лічильника не можна без демонтажу, то фахівці тимчасово встановлюють прилад із резерву компанії, а після належної повірки лічильника, повертають його на місце.