"Зірвало дах": пасажирів київського метро засипало снігом просто у вагоні (відео)
Пасажири метро були вимушені їхати у вагоні з "відкритим верхом". Людей засипало снігом. Інцидент, ймовірно, трапився у Києві.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео з Telegram-каналу "Труха".
У столичному метро снігопад - що відомо
Як стверджується в описі до відео, інцидент трапився у Києві. Але коли саме це відбувалося і на якій гілці - невідомо.
"Ого! Снігопад у вагоні київського метро пішов прямо під час руху. Таким міг би бути Різдвяний експрес", - йдеться в описі.
На відео можна побачити, що вагон метро дійсно засипає снігом. Ймовірно, це сталося через тріщину або ж виникнення дірки на верхній частині вагона. Автори відео додали напис про те, що дах "зірвало".
Снігопад у метро (скріншот)
Як реагує мережа
У коментарях під відео виникли небувалі суперечки. Одні користувачі пишуть, що снігопад у метро стався не у Києві, інші ж запевняють, що ролик було зроблено у вагоні, який рухався відкритою ділянкою червоної гілки, між станціями "Лісова" та "Чернігівська". Також юзери залишили такі коментарі:
- "Отак роблять фірмочки ремонти в метрополітені"
- "Вагони старі, а це - вентиляція"
- "Нічого незвичайного, просто столична підземка".
January 18, 2024
Раніше ми вже розповідали, що в Києві у переході метро "Майдан Незалежності" впала стеля.
Окрім цього, нещодавно вже стало відомо, що метро в Києві відкрило нові вакансії та курси на навчання.