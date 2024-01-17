ua en ru
Ср, 17 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Метро в Києві відкрило нові вакансії та курси на навчання: кого шукають і скільки платять

Україна, Середа 17 січня 2024 16:33
UA EN RU
Метро в Києві відкрило нові вакансії та курси на навчання: кого шукають і скільки платять Київсье метро запрошує на роботу (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Київський метрополітен запрошує на роботу машиністів і машиністок електропоїздів. Кандидатам також пропонують оплачуване навчання.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сайт КМДА.

Робота в столичному метро

Київський метрополітен відкрив набір на курси машиніста/машиністки електропоїзда. Для всіх охочих це можливість з нуля опанувати професію.

Навчання розпочнеться 22 січня, а триватиме 26-28 тижнів. На цей період оплата праці становитиме близько 7 900 гривень.

Під час навчання буде також практична частина, де кандидати відпрацюють:

  • поїзну роботу на лінії
  • маневрову роботу на станціях та в депо
  • приймання та поставку рухомого складу тощо

Вимоги до працівника:

  • вік від 18 років
  • відмінне здоров'я, яке перевірять лікарі під час медогляду, та позитивний висновок про професійну придатність
  • освіта професійно-технічна, неповна вища чи вища
  • любов до метро й бажання бути частиною потужного колективу

Заробітна плата в метро

Машиністи мають доплати за клас кваліфікації, стаж роботи, шкідливі умови праці, роботу у вечірні, нічні години, святкові дні тощо. Середня заробітна плата становить:

  • без класу (для тих, хто лише отримав професію та став до роботи) - 33 420 гривень
  • III клас - 35 286 гривень
  • II клас - 38 786 гривень
  • І клас - 43 449 гривень

Детальнішу інформацію можна дізнатися за телефонами:

  • 044-238-52-26 - електродепо "Оболонь"
  • 044-238-52-66 - електродепо "Харківське"
  • 044-238-42-26 - електродепо "Дарниця"
  • 044-238-44-70, 044-238-54-98 - управління кадрової роботи

Раніше ми повідомляли про те, що померла художниця, яка створила панно для станції метро "Хрещатик".

Читайте також, коли метро в Києві може запрацювати за різними прогнозами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ работа в Киеве