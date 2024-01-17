Метро в Києві відкрило нові вакансії та курси на навчання: кого шукають і скільки платять

Київський метрополітен запрошує на роботу машиністів і машиністок електропоїздів. Кандидатам також пропонують оплачуване навчання.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сайт КМДА.

Детальнішу інформацію можна дізнатися за телефонами:

Машиністи мають доплати за клас кваліфікації, стаж роботи, шкідливі умови праці, роботу у вечірні, нічні години, святкові дні тощо. Середня заробітна плата становить:

Під час навчання буде також практична частина, де кандидати відпрацюють:

Навчання розпочнеться 22 січня, а триватиме 26-28 тижнів. На цей період оплата праці становитиме близько 7 900 гривень.

Київський метрополітен відкрив набір на курси машиніста/машиністки електропоїзда. Для всіх охочих це можливість з нуля опанувати професію.

Раніше ми повідомляли про те, що померла художниця, яка створила панно для станції метро "Хрещатик".

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