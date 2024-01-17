Метро в Києві відкрило нові вакансії та курси на навчання: кого шукають і скільки платять
Київський метрополітен запрошує на роботу машиністів і машиністок електропоїздів. Кандидатам також пропонують оплачуване навчання.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сайт КМДА.
Робота в столичному метро
Київський метрополітен відкрив набір на курси машиніста/машиністки електропоїзда. Для всіх охочих це можливість з нуля опанувати професію.
Навчання розпочнеться 22 січня, а триватиме 26-28 тижнів. На цей період оплата праці становитиме близько 7 900 гривень.
Під час навчання буде також практична частина, де кандидати відпрацюють:
- поїзну роботу на лінії
- маневрову роботу на станціях та в депо
- приймання та поставку рухомого складу тощо
Вимоги до працівника:
- вік від 18 років
- відмінне здоров'я, яке перевірять лікарі під час медогляду, та позитивний висновок про професійну придатність
- освіта професійно-технічна, неповна вища чи вища
- любов до метро й бажання бути частиною потужного колективу
Заробітна плата в метро
Машиністи мають доплати за клас кваліфікації, стаж роботи, шкідливі умови праці, роботу у вечірні, нічні години, святкові дні тощо. Середня заробітна плата становить:
- без класу (для тих, хто лише отримав професію та став до роботи) - 33 420 гривень
- III клас - 35 286 гривень
- II клас - 38 786 гривень
- І клас - 43 449 гривень
Детальнішу інформацію можна дізнатися за телефонами:
- 044-238-52-26 - електродепо "Оболонь"
- 044-238-52-66 - електродепо "Харківське"
- 044-238-42-26 - електродепо "Дарниця"
- 044-238-44-70, 044-238-54-98 - управління кадрової роботи
Раніше ми повідомляли про те, що померла художниця, яка створила панно для станції метро "Хрещатик".
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