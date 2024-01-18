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В Києві у переході метро "Майдан Незалежності" впала стеля (фото)

Київ, Четвер 18 січня 2024 09:21
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В Києві у переході метро "Майдан Незалежності" впала стеля (фото) Фото: У переході біля "Майдану" впала стеля (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Києві у переході біля станції метро "Майдан Незалежності" впав шматок стелі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал "Труха Київ".

Що відомо про падіння стелі

Як можна побачити на фотографіях, на підлогу переходу впала велика частина стелі. Також можна побачити, що вона в аварійному стані, бо шматки відслоюються.

"Відлетіло прямо перед носом. Все інше також - ледь тримається. Добре, що нікому на голову не звалилося", - написали під світлинами у пабліку.

В Києві у переході метро &quot;Майдан Незалежності&quot; впала стеля (фото)В переході біля Майдану впав шматок стелі (фото: Труха Київ)

Проблема на метро "Академмістечко"

До речі, на станції метро "Академмістечко" тече стеля, як мінімум в трьох місцях. Волога вже встигла зіпсувати внутрішнє оздоблення станції і штукатурку.

Співробітники підземки підставили під протікання обрізані пластикові пляшки та підклали ганчірки.

За словами місцевих мешканців, які кожного дня користуються станцією "Академмістечко", проблема з просочуванням води зі стелі, спостерігається тут вже понад рік.

Як ми раніше писали, український блогер перевірив, скільки за 30 хвилин на Хрещатику заробляє безхатько.

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