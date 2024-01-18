"Сорвало крышу": пассажиров киевского метро засыпало снегом прямо в вагоне (видео)

Пассажиры метро были вынуждены ехать в вагоне с "открытым верхом". Людей засыпало снегом. Инцидент, вероятно, произошел в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео из Telegram-канала "Труха".

В столичном метро снегопад - что известно

Как утверждается в описании к видео, инцидент произошел в Киеве. Но когда именно это происходило и на какой ветке - неизвестно.

"Ого! Снегопад в вагоне киевского метро пошел прямо во время движения. Таким мог быть Рождественский экспресс", - говорится в описании.

На видео можно увидеть, что вагон метро действительно засыпает снегом. Вероятно, это произошло из-за трещины или же возникновения дыры на верхней части вагона. Авторы видео добавили надпись о том, что крышу "сорвало".

Снегопад в метро (скриншот)

Как реагирует сеть

В комментариях под видео возникли небывалые споры. Одни пользователи пишут, что снегопад в метро произошел не в Киеве, другие же уверяют, что ролик был сделан в вагоне, который двигался по открытому участку красной ветки, между станциями "Лесная" и "Черниговская". Также пользователи оставили следующие комментарии: