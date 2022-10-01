Зірвали гриби на дитячому майданчику, але не їли: в Одесі до реанімації потрапили двоє дітей

Вперше цього року зафіксовано випадки отруєння дикорослими грибами в Одеській області. Так, за минулий тиждень постраждали 4 людини. Серед них і діти, які не їли знайдені на майданчику гриби - лише торкалися, після чого, не помивши руки, брали вдома іншу їжу.
Про це передали в ГУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" на сторінці у Facebook.
Фахівці звернули увагу на погіршення ситуації в області щодо отруєнь дикорослими грибами.
"За минулий тиждень було зареєстровано відразу три випадки отруєння дикорослими грибами (далі - ДГ) з чотирма постраждалими, двоє з яких - діти. Це перші випадки отруєнь ДГ за 2022 р., однак настільки швидке зростання захворюваності на отруєння ДГ привертає увагу до цієї проблеми", - йдеться у повідомленні.
7-річний хлопчик із міста Южне гостював у бабусі у селі Анатоліївка в Миколаївській області, де з дівчинкою 6 років під час гри на дитячому майданчику вони зірвали дикорослі гриби. Діти кажуть, що не їли їх, але коли повернулися додому брудними руками брали печиво. За пів години у дітей розпочалася нудота, блювота.
У терміновому порядку їх повезли в Южне до міської лікарні, звідки "швидкою" переправили до Одеської обласної дитячої клінічної лікарні.
Дітей госпіталізували до реанімаційного відділення. Лікарі поставили попередній діагноз: "Отруєння грибами середньої важкості. Гастроінтестинальна форма".
Інші випадки отруєння сталися у Роздільнянському районі. Одна з постраждалих - мешканка селища Захарівка, яка з'їла гриби, зібрані у місцевому лісі та приготовлені самостійно. Вони були схожі на маслюки.
У цьому ж районі мешканка села Перехрестове зібрала у себе на городі дикорослі гриби, схожі на печериці, та приготувала на обід.
Обох жінок після вживання грибів госпіталізували 29 вересня. Лікарі поставили діагноз "Гастродуоденіт".
Нагадаємо, раніше, на фоні старту сезону "тихого полювання", медики пояснили, як уникнути отруєння грибами.
А також перед цим ми розповідали, що категорично не можна робити, якщо ви отруїлися грибами, та як треба надавати першу допомогу.