Зірвали гриби на дитячому майданчику, але не їли: в Одесі до реанімації потрапили двоє дітей

Фахівці звернули увагу на погіршення ситуації в області щодо отруєнь дикорослими грибами.

"За минулий тиждень було зареєстровано відразу три випадки отруєння дикорослими грибами (далі - ДГ) з чотирма постраждалими, двоє з яких - діти. Це перші випадки отруєнь ДГ за 2022 р., однак настільки швидке зростання захворюваності на отруєння ДГ привертає увагу до цієї проблеми", - йдеться у повідомленні.

Де і як це сталося

7-річний хлопчик із міста Южне гостював у бабусі у селі Анатоліївка в Миколаївській області, де з дівчинкою 6 років під час гри на дитячому майданчику вони зірвали дикорослі гриби. Діти кажуть, що не їли їх, але коли повернулися додому брудними руками брали печиво. За пів години у дітей розпочалася нудота, блювота.

У терміновому порядку їх повезли в Южне до міської лікарні, звідки "швидкою" переправили до Одеської обласної дитячої клінічної лікарні.

Дітей госпіталізували до реанімаційного відділення. Лікарі поставили попередній діагноз: "Отруєння грибами середньої важкості. Гастроінтестинальна форма".

Інші випадки отруєння сталися у Роздільнянському районі. Одна з постраждалих - мешканка селища Захарівка, яка з'їла гриби, зібрані у місцевому лісі та приготовлені самостійно. Вони були схожі на маслюки.

У цьому ж районі мешканка села Перехрестове зібрала у себе на городі дикорослі гриби, схожі на печериці, та приготувала на обід.

Обох жінок після вживання грибів госпіталізували 29 вересня. Лікарі поставили діагноз "Гастродуоденіт".

Профілактичні заходи - як не отруїтися грибами: