Сорвали грибы на детской площадке, но не ели: в Одессе в реанимацию попали двое детей

Впервые в этом году зафиксированы случаи отравления дикорастущими грибами в Одесской области. Так, за прошедшую неделю пострадали 4 человека. Среди них и дети, которые не ели найденные на площадке грибы - лишь касались, после чего, не помыв руки, дома брали другую еду.
Об этом передали в ГУ "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины" на странице в Facebook.
Специалисты обратили внимание на ухудшение ситуации в области относительно отравлений дикорастущими грибами.
"За прошедшую неделю было зарегистрировано сразу три случая отравления дикорастущими грибами (далее - ДГ) с четырьмя пострадавшими, двое из которых - дети. Это первые случаи отравлений ДГ за 2022 г., однако столь быстрый рост заболеваемости отравлением ДГ привлекает внимание к этой проблеме", - говорится в сообщении.
7-летний мальчик из города Южное гостил у бабушки в селе Анатольевка в Николаевской области, где с девочкой 6 лет во время игры на детской площадке они сорвали дикорастущие грибы. Малыши говорят, что не ели их, но когда вернулись домой грязными руками брали печенье. Через полчаса у детей началась тошнота, рвота.
В срочном порядке их повезли в Южное в городскую больницу, откуда на "скорой" переправили в Одесскую областную детскую клиническую больницу.
Детей госпитализировали в реанимационное отделение. Врачи поставили предварительный диагноз: "Отравление грибами средней тяжести. Гастроинтестинальная форма".
Другие случаи отравления произошли в Раздельнянском районе. Одна из пострадавших - жительница поселка Захаровка, которая съела грибы, собранные в местном лесу и приготовленные самостоятельно. Они были похожи на маслята.
В этом же районе жительница села Перехрестово собрала у себя на огороде дикорастущие грибы, похожие на шампиньоны, и приготовила на обед.
Обеих женщин после употребления грибов госпитализировали 29 сентября. Врачи поставили диагноз "Гастродуоденит".
Напомним, ранее, на фоне старта сезона "тихой охоты", медики объяснили, как избежать отравления грибами.
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