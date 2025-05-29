Зірку TikTok на 4 місяці вагітності зрадив наречений: ця історія розриває мережу

Як стало відомо про зраду

Знаменита блогерка шокувала своїх підписників новиною про розрив заручин зі своїм нареченим Лендоном Нікерсоном в Instagram 27 травня.

Хлопець, якого вона вже називала чоловіком, створив акаунт у Snapchat і запропонував зустрітися іншій дівчині. Він також назвав стосунки з Ліз несправжніми.

"Він щойно був зі мною в Лондоні та написав цілу книгу про те, як сильно мене кохає. У будь-якому разі, ця дівчина сьогодні зв’язалася з моєю подругою й показала нам докази", - розповіла вона.

Ліз повідомила, що знаходиться на четвертому місяці вагітності.

"Він назвав наші стосунки фейковими. Тим часом мої коти з ним у Далласі, всі мої речі залишилися в нашій квартирі, і так - я на четвертому місяці вагітності", - поділилася вона.

Повідомлення Ліз про нареченого (скриншот)

Дівчина також зауважила, що Лендон нібито шкодує про скоєне, проте вона пробачати зраду не збирається. За її словами, вона вже відчувала недобре раніше, проте проігнорувала червоні прапорці.

"Мені здається, що я зовсім його не знала. Почуваюся дурною через те, що ігнорувала знаки й сни, про які навіть розповідала йому, а він казав, що я божевільна (слухайте свою інтуїцію, жінки)", - написала вона.

"Чоловіки хочуть керувати світом, але не здатні контролювати свою хіть. Це слабкість. Чоловік, який не може стримати свою хіть, ніколи не зможе бути лідером", - додала блогерка.

Попри шок та спустошеність, Ліз обрала триматися сильною. Вона заявила, що збирається продати свою обручку вартістю близько 100 тисяч доларів і пожертвує отримані кошти на підтримку самотніх матерів.

The Wizard Liz (фото: instagram.com/thewizardliz)

Що сказав Лендон

Хлопець записав декілька історій в Instagram, у яких назвав спілкування з іншою "помилкою". Він заявив, що кохає блогерку всім серцем і скоро в них буде дитина, а згодом видалив повідомлення. Проте пильні юзери встигли розмістити їх у мережі.

"Я написав людині, якій не мав писати, у момент клятої слабкості, шукаючи схвалення", - пояснив свої дії він.

Як відреагували в мережі: реакції та теорії

Ліз неодноразово ділилася, що шукає гідного партнера. Коли Лендон з’явився в її соцмережах, багато хто повірив, що вона знайшла "того самого". Саме тому новина про зраду викликала хвилю обурення серед багатьох користувачок та посіяла зневіру щодо стосунків.

Інші юзери пригадали останнє відео пари, де Лендон розкритикував "токсичний меседж про недовіру до чоловіка, бо він може зрадити". На його думку, важливо вміти пробачати.



Та Ліз одразу зауважила: усе залежить від того, чим саме цю довіру було зруйновано - натякаючи, вочевидь, що зраду не пробачають.

Це змусило багатьох припустити, що чоловік і раніше демонстрував ознаки схильності до невірності.

"Він просто хотів принизити її, він побачив жінку, яка світилася, і публічно зрадив її, залишивши її з дитиною в пастці. Цей чоловік був її найбільшим ненависником".

"Він 100% переслідував її".

"Він не просто зрадив - він навчив мене, як зрада може носити обличчя того, за кого ти колись молився".

"Навіть коли він знав про твою травму, він вирішив додати до неї. Він заслуговує на найгірше, я не можу в це повірити".

"Це, напевно, не перший раз, коли він зраджував, але вона вперше спіймала його на зраді".

"Дорослі чоловіки знаходять кохання ось так, а потім ставлять його під загрозу через те, що хочуть написати повідомлення якійсь випадковій дівчині в Snapchat, і мені так сумно, тому що я так сильно хочу вірити в кохання, але ні".

"Казав, що кохає її й хоче одружитися протягом 36 годин? Це любовне бомбардування".

"Дорослішання - усвідомлення того, що він переслідував її з самого початку. Вивчав її контент, намагався зіграти ідеального хлопця, якого вона хотіла, а потім знищити її на 4-му місяці вагітності, щоб заманити в пастку. Він такий небезпечний хлопець. Я не можу підкреслити достатньо, він небезпечний і переслідувач. Я просто знаю це".

Підозрілою здається й історія знайомства пари. Лендон нібито впізнав Ліз в аеропорту, попри те, що вона була в кепці та масці. Він заявив, що його покинули друзі, і після цієї історії дівчина запросила його у свою подорож.

Їхні стосунки також розвивалися стрімко: він заявив про бажання одружитися через 36 годин, а вона усвідомила свої почуття за місяць. Засипав компліментами, подарував 750 троянд, весь час говорив про своє неймовірне кохання.

В мережі деякі гадають, що хлопець міг завчасно вивчити вподобання Ліз, які вона озвучувала онлайн відкрито, щоб завоювати її довіру.

Дехто навіть вважає, що він навмисно зробив її вагітною, аби залишити матір’ю-одиначкою. Мовляв, дочекався 4-го місяця, коли вона не зможе зробити аборт.