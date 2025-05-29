Звезде TikTok на 4 месяце беременности изменил жених: эта история разрывает сеть

Как стало известно об измене

Знаменитая блогер шокировала своих подписчиков новостью о разрыве помолвки со своим женихом Лэндоном Никерсоном в Instagram 27 мая.

Парень, которого она уже называла мужем, создал аккаунт в Snapchat и предложил встретиться другой девушке. Он также назвал отношения с Лиз ненастоящими.

"Он только что был со мной в Лондоне и написал целую книгу о том, как сильно меня любит. В любом случае, эта девушка сегодня связалась с моей подругой и показала нам доказательства", - рассказала она.

Лиз сообщила, что находится на четвертом месяце беременности.

"Он назвал наши отношения фейковыми. Тем временем мои коты с ним в Далласе, все мои вещи остались в нашей квартире, и да - я на четвертом месяце беременности", - поделилась она.

Сообщение Лиз о женихе (скриншот)

Девушка также заметила, что Лэндон якобы сожалеет о содеянном, однако она прощать измену не собирается. По ее словам, она уже чувствовала неладное ранее, однако проигнорировала красные флажки.

"Мне кажется, что я совсем его не знала. Чувствую себя глупой из-за того, что игнорировала знаки и сны, о которых даже рассказывала ему, а он говорил, что я сумасшедшая (слушайте свою интуицию, женщины)", - написала она.

"Мужчины хотят управлять миром, но не способны контролировать свою похоть. Это слабость. Мужчина, который не может сдержать свою похоть, никогда не сможет быть лидером", - добавила блогерша.

Несмотря на шок и опустошенность, Лиз выбрала держаться сильной. Она заявила, что собирается продать свое кольцо стоимостью около 100 тысяч долларов и пожертвует полученные средства на поддержку одиноких матерей.

The Wizard Liz (фото: instagram.com/thewizardliz)

Что сказал Лэндон

Парень записал несколько историй в Instagram, в которых назвал общение с другой "ошибкой". Он заявил, что любит блогера всем сердцем и скоро у них будет ребенок, а впоследствии удалил сообщение. Однако бдительные пользователи успели разместить их в сети.

"Я написал человеку, которому не должен был писать, в момент проклятой слабости, ища одобрения", - объяснил свои действия он.

Как отреагировали в сети: реакции и теории

Лиз неоднократно делилась, что ищет достойного партнера. Когда Лэндон появился в ее соцсетях, многие поверили, что она нашла "того самого". Именно поэтому новость об измене вызвала волну возмущения среди многих пользовательниц и посеяла уныние относительно отношений.

Другие пользователи вспомнили последнее видео пары, где Лэндон раскритиковал "токсичный месседж о недоверии к мужчине, потому что он может изменить". По его мнению, важно уметь прощать.



Но Лиз сразу от: все зависит от того, как именно это доверие было разрушено - намекая, очевидно, что измену не прощают.

Это заставило многих предположить, что парень и ранее демонстрировал признаки склонности к неверности.

"Он просто хотел унизить ее, он увидел женщину, которая светилась, и публично предал ее, оставив ее с ребенком в ловушке. Этот человек был ее самым большим ненавистником".

"Он 100% преследовал ее".

"Он не просто предал - он научил меня, как предательство может носить лицо того, за кого ты когда-то молился".

"Даже когда он знал о твоей травме, он решил добавить к ней. Он заслуживает худшего, я не могу в это поверить".

"Это, наверное, не первый раз, когда он изменял, но она впервые поймала его на измене".

"Взрослые мужчины находят любовь вот так, а потом ставят ее под угрозу из-за того, что хотят написать сообщение какой-то случайной девушке в Snapchat, и мне так грустно, потому что я так сильно хочу верить в любовь, но нет".

"Говорил, что любит ее и хочет жениться в течение 36 часов? Это любовная бомбардировка".

"Взросление - осознание того, что он преследовал ее с самого начала. Изучал ее контент, пытался сыграть идеального парня, которого она хотела, а затем уничтожить ее на 4-м месяце беременности, чтобы заманить в ловушку. Он такой опасный парень. Я не могу подчеркнуть достаточно, он опасен и преследователь. Я просто знаю это".

Подозрительной кажется история знакомства пары. Лэндон якобы узнал Лиз в аэропорту, несмотря на то, что она была в кепке и маске. Он заявил, что его кинули друзья, и после этой истории девушка пригласила его в свое путешествие.

Их отношения также развивались стремительно: он заявил о желании жениться через 36 часов, а она осознала свои чувства через месяц. Засыпал комплиментами, подарил 750 роз, все время говорил о своей невероятной любви.

В сети некоторые думают, что парень мог заблаговременно изучить предпочтения Лиз, которые она озвучивала онлайн открыто, чтобы завоевать ее доверие.

Некоторые даже считают, что он намеренно сделал ее беременной, чтобы оставить матерью-одиночкой. Мол, дождался 4-го месяца, когда она не сможет сделать аборт.