Зірку просто не впізнати. Як сьогодні виглядає Пайпер із серіалу "Всі жінки - відьми"

Кар'єра

Голлі зіграла Пайпер Галлівел у вищезгаданому популярному телесеріалі, який транслювався у 1998-2006 роках. Також вона втілила роль Елли Монтгомері в телесеріалі "Милі ошуканки".

Цікаво, що на проби у "Всі жінки відьми" акторку привела її подруга Шеннен Догерті, життя якої нещодавно обірвалося.

Спершу серіал не сприймали серйозно, проте з часом стало зрозуміло, що він таки став одним із найкращих.

Пайпер - вигадана персонажка, яка є середньою з трьох сестер-чародійок, але на початку четвертого сезону, після смерті старшої сестри Пру і появи раніше невідомої четвертої сестри Пейдж Метьюс, сама Пайпер стає старшою.

Також у числі фільмографії зірки такі проєкти: "Танець закоханих", "Нью-Йоркські історії", "Як оберігається світ", "Прості люди", "Чаклунство", "Гріхи тиші", "Вбивство нашої матері", "11 друзів Оушена", "Анатомія Грей" та інші.

Голлі Марі Комбс у серіалі "Всі жінки - відьми" (фото: Кіноріум)

Особисте життя

У 1993 році Голлі почала зустрічатися з актором Брайаном Смітом, і того ж року вони побралися у Лас-Вегасі. Про розлучення експара оголосила у 1997 році.

Під час зйомок у серіалі "Усі жінки - відьми" акторка познайомилася з Девідом Донором, з яким узаконила стосунки у 2004 році. Того ж року у них народився син Фінлі Артур Дон. У жовтні 2006 року - син Райлі Едвард, а в травні 2009 року - син Келлі Джеймс. На розлучення з чоловіком Голлі подала в 2011 році, посилаючись на непримиренні розбіжності між ними.

3 грудня Голлі Марі Комбс виповниться 50 років (фото: facebook.com/HollyCombsOfficial)

Соцмережі та як виглядає сьогодні

Пайпер на своїх сторінках в Instagram і Facebook ділиться різноманітним контентом, зокрема публікує кадри зі зйомок. Також на її сторінках можна знайти чимало знімків з Шеннен Догерті, життя якої забрала онкологія.

За блогом зірки в Instagram слідкують понад 960 тисяч підписників, і переважно вона ділиться архівними фото, аніж свіжими. Проте у її Facebook можна знайти відносно нові кадри, датовані 2020 роком: тоді акторка з'явилася на одному з публічних заходів та виголосила промову.

Як Голлі Марі Комбс виглядає сьогодні (фото: facebook.com/HollyCombsOfficial)