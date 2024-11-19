Зірку просто не впізнати. Як сьогодні виглядає Пайпер із серіалу "Всі жінки - відьми"

Голлі Марі Комбс - американська акторка та телепродюсерка, яка зіграла одну з головних ролей у культовому телесеріалі "Всі жінки - відьми". Зірці вже майже 50 років і вона продовжує свою активну творчу діяльність.
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Голлі зіграла Пайпер Галлівел у вищезгаданому популярному телесеріалі, який транслювався у 1998-2006 роках. Також вона втілила роль Елли Монтгомері в телесеріалі "Милі ошуканки".
Цікаво, що на проби у "Всі жінки відьми" акторку привела її подруга Шеннен Догерті, життя якої нещодавно обірвалося.
Спершу серіал не сприймали серйозно, проте з часом стало зрозуміло, що він таки став одним із найкращих.
Пайпер - вигадана персонажка, яка є середньою з трьох сестер-чародійок, але на початку четвертого сезону, після смерті старшої сестри Пру і появи раніше невідомої четвертої сестри Пейдж Метьюс, сама Пайпер стає старшою.
Також у числі фільмографії зірки такі проєкти: "Танець закоханих", "Нью-Йоркські історії", "Як оберігається світ", "Прості люди", "Чаклунство", "Гріхи тиші", "Вбивство нашої матері", "11 друзів Оушена", "Анатомія Грей" та інші.
У 1993 році Голлі почала зустрічатися з актором Брайаном Смітом, і того ж року вони побралися у Лас-Вегасі. Про розлучення експара оголосила у 1997 році.
Під час зйомок у серіалі "Усі жінки - відьми" акторка познайомилася з Девідом Донором, з яким узаконила стосунки у 2004 році. Того ж року у них народився син Фінлі Артур Дон. У жовтні 2006 року - син Райлі Едвард, а в травні 2009 року - син Келлі Джеймс. На розлучення з чоловіком Голлі подала в 2011 році, посилаючись на непримиренні розбіжності між ними.
3 грудня Голлі Марі Комбс виповниться 50 років (фото: facebook.com/HollyCombsOfficial)
Пайпер на своїх сторінках в Instagram і Facebook ділиться різноманітним контентом, зокрема публікує кадри зі зйомок. Також на її сторінках можна знайти чимало знімків з Шеннен Догерті, життя якої забрала онкологія.
За блогом зірки в Instagram слідкують понад 960 тисяч підписників, і переважно вона ділиться архівними фото, аніж свіжими. Проте у її Facebook можна знайти відносно нові кадри, датовані 2020 роком: тоді акторка з'явилася на одному з публічних заходів та виголосила промову.
Як Голлі Марі Комбс виглядає сьогодні (фото: facebook.com/HollyCombsOfficial)
Ми писали про те, як Пайпер з "Усі жінки - відьми" оплакувала смерть Шеннен Догерті.
Також Голлі Марі Комбс розповідала про містику після смерті Шеннен Догерті.
Для написання матеріалу були використані джерела: інформація про акторку зі сторінки Вікіпедія, її сторінки у Facebook та Instagram.