Як зараз виглядають головні героїні серіалу "Всі жінки - відьми" (фото)
У 90-ті роки популярний серіал "Всі жінки - відьми" був дуже популярним. Ця захоплююча історія показує нам боротьбу добра зі злом. Але з того часу її герої дуже змінилися.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як зараз виглядають головні акторки серіалу "Всі жінки - відьми".
Шеннен Догерті
Шеннен знімалася в перших 3 сезонах та зіграла в серіалі найстаршу сестру Галлівел. Після того, як закінчилися зйомки у серіалі "Всі жінки відьми" акторка продовжила свою кінокар’єру, однак ролі вже не приносили їй такого шаленого успіху.
Але її життя не стало казкою, адже у 2015 році в акторки діагностували рак молочної залози, який вона на певний проміжок часу поборола, але у 2020 стався рецидив, і досі Шеннен лікується від цієї недуги та веде свій авторський подкаст.
Шеннен Догерті (фото: Кіноріум)
Шеннен Догерті (фото: instagram.com/theshando)
Алісса Мілано
Алісса зіграла одну з трьох сестер-відьом, до того ж наймолодшу, але згодом вона стала середньою. Завдяки чому глядачі побачили, як виросла й сама героїня. Після завершення проєкту Алісса продовжувала зрідка зніматися в інших стрічках, однак вони не були такими успішними, як "Всі жінки-відьми".
Зараз жінка має чудовий вигляд та займається благодійністю, про яку розповідає у соціальних мережах.
Алісса Мілано (фото: Кіноріум)
Голлі Марі Комбс
Акторка у свої 24 роки зіграла середню сестру Галлівел - чародійки Пайпер, акторка знялася у всіх 8 сезонах серіалу.
Цей серіал приніс дівчині неабияку популярність, а безліч прихильників по всьому світу мріяли мати таку ж здібність як героїня Пайпер - вміння зупиняти час.
За період своєї кар’єри вона зіграла декілька ролей у серіалах "Милі ошуканки" та "Анатомія пристрасті". Наразі Голлі більше зосередилася на продюсуванні та вихованню 3 синів.
Голлі Марі Комбс (фото: Кіноріум)
Голлі Марі Комбс (фото: instagram.com/thehmc)
Роуз МакГоун
Акторка Роуз МакГоун з'явилася у 4 сезоні серіалу, де виконала роль Пейдж Меттьюс - зведену сестрою Фібі та Пайпер по лінії матері. І ця роль принесла їй справжню популярність.
Після пережитої аварії Роуз досить серйозно постраждала та проходила лікування, а також відомо, що акторка зробила кілька пластичних операцій і це можна помітити.
Роуз МаКГоун (фото: Кіноріум)
Роуз МаКГоун (фото: instagram.com/rosemcgowan)
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