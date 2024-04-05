Як зараз виглядають головні героїні серіалу "Всі жінки - відьми" (фото)

У 90-ті роки популярний серіал "Всі жінки - відьми" був дуже популярним. Ця захоплююча історія показує нам боротьбу добра зі злом. Але з того часу її герої дуже змінилися.

Шеннен Догерті

Шеннен знімалася в перших 3 сезонах та зіграла в серіалі найстаршу сестру Галлівел. Після того, як закінчилися зйомки у серіалі "Всі жінки відьми" акторка продовжила свою кінокар’єру, однак ролі вже не приносили їй такого шаленого успіху.

Але її життя не стало казкою, адже у 2015 році в акторки діагностували рак молочної залози, який вона на певний проміжок часу поборола, але у 2020 стався рецидив, і досі Шеннен лікується від цієї недуги та веде свій авторський подкаст.

Шеннен Догерті (фото: Кіноріум)

Шеннен Догерті (фото: instagram.com/theshando)

Алісса Мілано

Алісса зіграла одну з трьох сестер-відьом, до того ж наймолодшу, але згодом вона стала середньою. Завдяки чому глядачі побачили, як виросла й сама героїня. Після завершення проєкту Алісса продовжувала зрідка зніматися в інших стрічках, однак вони не були такими успішними, як "Всі жінки-відьми".

Зараз жінка має чудовий вигляд та займається благодійністю, про яку розповідає у соціальних мережах.

Алісса Мілано (фото: Кіноріум)

Голлі Марі Комбс

Акторка у свої 24 роки зіграла середню сестру Галлівел - чародійки Пайпер, акторка знялася у всіх 8 сезонах серіалу.

Цей серіал приніс дівчині неабияку популярність, а безліч прихильників по всьому світу мріяли мати таку ж здібність як героїня Пайпер - вміння зупиняти час.

За період своєї кар’єри вона зіграла декілька ролей у серіалах "Милі ошуканки" та "Анатомія пристрасті". Наразі Голлі більше зосередилася на продюсуванні та вихованню 3 синів.

Голлі Марі Комбс (фото: Кіноріум)

Голлі Марі Комбс (фото: instagram.com/thehmc)

Роуз МакГоун

Акторка Роуз МакГоун з'явилася у 4 сезоні серіалу, де виконала роль Пейдж Меттьюс - зведену сестрою Фібі та Пайпер по лінії матері. І ця роль принесла їй справжню популярність.

Після пережитої аварії Роуз досить серйозно постраждала та проходила лікування, а також відомо, що акторка зробила кілька пластичних операцій і це можна помітити.

Роуз МаКГоун (фото: Кіноріум)

Роуз МаКГоун (фото: instagram.com/rosemcgowan)