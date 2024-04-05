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Як зараз виглядають головні героїні серіалу "Всі жінки - відьми" (фото)

П'ятниця 05 квітня 2024 08:56
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Як зараз виглядають головні героїні серіалу "Всі жінки - відьми" (фото) Кадр з серіалу "Всі жінки - відьми"
Автор: Юлія Любченко

У 90-ті роки популярний серіал "Всі жінки - відьми" був дуже популярним. Ця захоплююча історія показує нам боротьбу добра зі злом. Але з того часу її герої дуже змінилися.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як зараз виглядають головні акторки серіалу "Всі жінки - відьми".

Шеннен Догерті

Шеннен знімалася в перших 3 сезонах та зіграла в серіалі найстаршу сестру Галлівел. Після того, як закінчилися зйомки у серіалі "Всі жінки відьми" акторка продовжила свою кінокар’єру, однак ролі вже не приносили їй такого шаленого успіху.

Але її життя не стало казкою, адже у 2015 році в акторки діагностували рак молочної залози, який вона на певний проміжок часу поборола, але у 2020 стався рецидив, і досі Шеннен лікується від цієї недуги та веде свій авторський подкаст.

Як зараз виглядають головні героїні серіалу &quot;Всі жінки - відьми&quot; (фото)

Шеннен Догерті (фото: Кіноріум)

Як зараз виглядають головні героїні серіалу &quot;Всі жінки - відьми&quot; (фото)

Шеннен Догерті (фото: instagram.com/theshando)

Алісса Мілано

Алісса зіграла одну з трьох сестер-відьом, до того ж наймолодшу, але згодом вона стала середньою. Завдяки чому глядачі побачили, як виросла й сама героїня. Після завершення проєкту Алісса продовжувала зрідка зніматися в інших стрічках, однак вони не були такими успішними, як "Всі жінки-відьми".

Зараз жінка має чудовий вигляд та займається благодійністю, про яку розповідає у соціальних мережах.

Як зараз виглядають головні героїні серіалу &quot;Всі жінки - відьми&quot; (фото)Як зараз виглядають головні героїні серіалу &quot;Всі жінки - відьми&quot; (фото)

Алісса Мілано (фото: Кіноріум)

Голлі Марі Комбс

Акторка у свої 24 роки зіграла середню сестру Галлівел - чародійки Пайпер, акторка знялася у всіх 8 сезонах серіалу.

Цей серіал приніс дівчині неабияку популярність, а безліч прихильників по всьому світу мріяли мати таку ж здібність як героїня Пайпер - вміння зупиняти час.

За період своєї кар’єри вона зіграла декілька ролей у серіалах "Милі ошуканки" та "Анатомія пристрасті". Наразі Голлі більше зосередилася на продюсуванні та вихованню 3 синів.

Як зараз виглядають головні героїні серіалу &quot;Всі жінки - відьми&quot; (фото)

Голлі Марі Комбс (фото: Кіноріум)

Як зараз виглядають головні героїні серіалу &quot;Всі жінки - відьми&quot; (фото)

Голлі Марі Комбс (фото: instagram.com/thehmc)

Роуз МакГоун

Акторка Роуз МакГоун з'явилася у 4 сезоні серіалу, де виконала роль Пейдж Меттьюс - зведену сестрою Фібі та Пайпер по лінії матері. І ця роль принесла їй справжню популярність.

Після пережитої аварії Роуз досить серйозно постраждала та проходила лікування, а також відомо, що акторка зробила кілька пластичних операцій і це можна помітити.

Як зараз виглядають головні героїні серіалу &quot;Всі жінки - відьми&quot; (фото)

Роуз МаКГоун (фото: Кіноріум)

Як зараз виглядають головні героїні серіалу &quot;Всі жінки - відьми&quot; (фото)

Роуз МаКГоун (фото: instagram.com/rosemcgowan)

Раніше ми розповідали, як зараз виглядають головні актори захоплюючого детективу "Шерлок".

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