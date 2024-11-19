Звезду просто не узнать. Как сегодня выглядит Пайпер из сериала "Все женщины - ведьмы"

Карьера

Холли сыграла Пайпер Галливел в вышеупомянутом популярном телесериале, который транслировался в 1998-2006 годах. Также она воплотила роль Эллы Монтгомери в телесериале "Милые обманщицы".

Интересно, что на пробы на роль в "Все женщины ведьмы" актрису привела ее подруга Шеннен Доэрти, жизнь которой недавно оборвалась.

Сначала сериал не воспринимали серьезно, однако со временем стало ясно, что он стал одним из лучших.

Пайпер - вымышленная персонаж, которая является средней из трех сестер-чародеек, но в начале четвертого сезона, после смерти старшей сестры Пру и появления ранее неизвестной четвертой сестры Пейдж Мэтьюс, Пайпер становится старшой.

Также в числе фильмографии звезды следующие проекты: "Танец влюбленных", "Нью-Йоркские истории", "Как оберегается мир", "Простые люди", "Колдовство", "Грехи тишины", "Убийство нашей матери", "11 друзей Оушена "Анатомия Грей" и другие.

Холли Мари Комбс в сериале "Все женщины - ведьмы" (фото: Кинориум)

Личная жизнь

В 1993 году Холли начала встречаться с актером Брайаном Смитом, и в том же году они обручились в Лас-Вегасе. О разводе экс-пара объявила в 1997 году.

Во время съемок в сериале "Все женщины - ведьмы" актриса познакомилась с Дэвидом Донором, с которым узаконила отношения в 2004 году. В том же году у них родился сын Финли Артур Дон. В октябре 2006 года - сын Райли Эдвард, а в мае 2009 года - сын Келли Джеймс. На развод с мужем Холли подала в 2011 году, ссылаясь на непримиримые разногласия между ними.

3 декабря Холли Мари Комбс исполнится 50 лет (фото: facebook.com/HollyCombsOfficial)

Соцсети и как выглядит сегодня

Пайпер на своих страницах в Instagram и Facebook делится разнообразным контентом, в частности, публикует кадры со съемок. Также на ее страницах можно найти немало снимков из Шеннен Доэрти, жизнь которой унесла онкология.

За блогом звезды в Instagram следят более 960 тысяч подписчиков, и в основном она делится архивными фото, нежели свежими. Однако в Facebook можно найти относительно новые кадры, датированные 2020 годом: тогда актриса появилась на одном из публичных мероприятий и произнесла речь.

Как Холли Мари Комбс выглядит сегодня (фото: facebook.com/HollyCombsOfficial)