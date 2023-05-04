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Зірковий ведучий вперше показав свою велику квартиру на березі Дніпра

Телеведучий Тімур Мірошниченко (фото: facebook.com/tim.miroshnychenko)
Автор: Юлія Струк

Відомий український телеведучий і щорічний коментатор "Євробачення" Тімур Мірошниченко разом із дружиною Інною живуть у житловому кварталі в Києві біля Дніпра. У помешканні подружжя нещодавно зробило ремонт: завершили вже під час повномасштабної війни.

Як живе зірковий телеведучий, він розповів журналістам "ЖВЛ".

"Війна, незрозуміло, що далі. Коли, десь у квітні, коли вигнали вже цю навалу від нашого міста, ми почали з нашою кумою, вона дизайнерка, обдзвонювати всіх підрядників, які робили ремонт. І тут почалося найцікавіше. Тому що в когось розбомбили частину складів виробництва, але вони не знають, чи наша техніка була в тих, що розбомбили, чи в тих, що вціліли. Я в принципі був готовий змиритися і чекати, а дружина - ні", - розповів Мірошниченко.

Проте до ремонту долучилися не лише підрядники, а й діти Тімура. Зокрема, п'ятирічна донька Мія самостійно обирала дизайн своєї кімнати.

Кімната доньки Тімура Мірошниченка Мії (скриншот)

"Ліжко було не рожеве, вона сказала: "Мені це подобається, але нехай буде рожеве. Штори мені ці подобаються. Але нехай будуть рожеві", - пригадала Інна Мірошниченко.

У своїй кімнаті дівчинка завжди підтримує лад. Сьогодні кожен член родини Мірошниченків має власний простір, де може проводити час.

Вітальня у квартирі Мірошниченка (скриншот)

Однак все не було так гладко з самого початку. За словами Тімура, конфлікти також були присутні в сім'ї.

"Мені не вистачало, на чому сидіти. У нас на нашій старій маленькій квартирі є пуф, який сюди прекрасно підходить. Я на ньому буду сидіти. Не дозволила", - розповідає Тімур.

Кухня-студія у квартирі відомого телеведучого (скриншот)

Проте зараз у сім'ї Мірошниченків не виникає жодних непорозумінь.

Раніше ми розповідали, чи правда, що Сергій Жадан почав зустрічатися з Христиною Соловій.

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