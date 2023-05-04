RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Звездный ведущий впервые показал свою большую квартиру на берегу Днепра

Телеведущий Тимур Мирошниченко (фото: facebook.com/tim.miroshnychenko)
Автор: Юлия Струк

Известный украинский телеведущий и ежегодный комментатор "Евровидения" Тимур Мирошниченко вместе с супругой Инной живут в жилом квартале в Киеве возле Днепра. В доме супруги недавно сделали ремонт: завершили уже во время полномасштабной войны.

Как живет звездный телеведущий, он рассказал журналистам "ЖВЛ".

"Война, непонятно, что дальше. Когда, где-то в апреле, когда выгнали уже это нашествие от нашего города, мы начали с нашей кумой, она дизайнер, обзванивать всех подрядчиков, которые делали ремонт. И тут началось самое интересное. Потому что у кого-то разбомбили часть складов производства, но они не знают, была ли наша техника у разбомбивших или уцелевших. Я в принципе был готов смириться и ждать, а жена - нет", - рассказал Мирошниченко.

Однако к ремонту подключились не только подрядчики, но и дети Тимура. В частности, пятилетняя дочь Мия самостоятельно выбирала дизайн своей комнаты.

Комната дочери Тимура Мирошниченко Мии (скриншот)

"Кровать была не розовая, она сказала: "Мне это нравится, но пусть будет розовая. Шторы мне эти нравятся. Но пусть будут розовые", - вспомнила Инна Мирошниченко.

В своей комнате девочка всегда поддерживает порядок. Сегодня каждый член семьи Мирошниченко имеет собственное пространство, где может проводить время.

Гостиная в квартире Мирошниченко (скриншот)

Однако все не было так гладко изначально. По словам Тимура, конфликты также присутствовали в семье.

"Мне не хватало, на чем сидеть. У нас на нашей старой маленькой квартире есть пуф, который сюда прекрасно подходит. Я на нем буду сидеть. Не разрешила", - рассказывает Тимур.

Кухня-студия в квартире известного телеведущего (скриншот)

Однако сейчас в семье Мирошниченко не возникает никаких недоразумений.

Раньше мы рассказывали, правда ли, что Сергей Жадан стал встречаться с Христиной Соловий.

Читайте также, как Оля Полякова "вляпалась" в скандал с "хорошими русскими".

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев