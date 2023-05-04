Звездный ведущий впервые показал свою большую квартиру на берегу Днепра

"Война, непонятно, что дальше. Когда, где-то в апреле, когда выгнали уже это нашествие от нашего города, мы начали с нашей кумой, она дизайнер, обзванивать всех подрядчиков, которые делали ремонт. И тут началось самое интересное. Потому что у кого-то разбомбили часть складов производства, но они не знают, была ли наша техника у разбомбивших или уцелевших. Я в принципе был готов смириться и ждать, а жена - нет", - рассказал Мирошниченко.

Однако к ремонту подключились не только подрядчики, но и дети Тимура. В частности, пятилетняя дочь Мия самостоятельно выбирала дизайн своей комнаты.

Комната дочери Тимура Мирошниченко Мии (скриншот)

"Кровать была не розовая, она сказала: "Мне это нравится, но пусть будет розовая. Шторы мне эти нравятся. Но пусть будут розовые", - вспомнила Инна Мирошниченко.

В своей комнате девочка всегда поддерживает порядок. Сегодня каждый член семьи Мирошниченко имеет собственное пространство, где может проводить время.

Гостиная в квартире Мирошниченко (скриншот)

Однако все не было так гладко изначально. По словам Тимура, конфликты также присутствовали в семье.

"Мне не хватало, на чем сидеть. У нас на нашей старой маленькой квартире есть пуф, который сюда прекрасно подходит. Я на нем буду сидеть. Не разрешила", - рассказывает Тимур.

Кухня-студия в квартире известного телеведущего (скриншот)

Однако сейчас в семье Мирошниченко не возникает никаких недоразумений.