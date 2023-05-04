Оля Полякова втрапила в гучний скандал через "хороших руських": подробиці і фото

Співачка Оля Полякова потрапила в скандал через "хороших руських", фото яких вона опублікувала у своїх соцмережах. В бік артистки полетіло багато хейту, адже українці переконані, що "хороших руських" не буває.

Дізнайтеся про деталі скандалу з матеріалу Styler далі.

З якого приводу було зроблено фото

За словами співачки, кілька днів тому було проведено благодійний захід, на якому збиралися кошти для допомоги українцям.

Разом з Олею в кадрі - "опозиціонери" й іноагенти Ніка Білоцерківська, Олександр Невзоров, а також ще одна українська селебретіз - Соня Плакидюк.

"Вчора відбулася тайна благодійна вечеря у Ніки Білоцерківської з приводу виходу книги Олександра Невзорова "Походження геніальності і фашизму", зібрано грошей на 2 карети швидкої допомоги для парамедиків!" - написала Полякова.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Соцмережі бомбить через таку безпечність Полякової

Далеко не всі шанувальники співачки оцінили жест доброї волі від російських опозиціонерів:

Хороших росіян не було і не буде! Запам'ятайте це назавжди! Сам факт - їхня національність: це уже привід не мати з ними нічого спільного. Я б навіть не дихала з ними одним повітрям.

Просто я не розумію скільки можна тягти росіян в наш інфопростір! Ще й прикривати це все патріотизмом та благодійністю! От, бл*, на всій планеті ніхто більше не влаштовує благодійних вечорів в підтримку України. Тільки харошіє ускіє!

"Хороших" серед росіян немає! Війна триває, і не важливо, яким способом вони хочуть змити нашу кров зі своїх рук… От слів немає від цього вчинку.

Який жах! Для чого ви тягнете "хароших руських" нам в інфо-простір?

Скільки вже можна принижуватися... Губи не болять російські черевики цілувати?

Що відомо про "позицію" Білоцерківської і Невзорова

Журналістка Ніка Білоцерківська на початку повномасштабного вторгнення РФ засудила дії Путіна. Вона виїхала з країни, а в РФ її майно арештували і засудили до дев'яти років в'язниці через антивоєнну позицію.

Білоцерківська на початку повномасштабної війни прихистила у себе Олю Полякову з двома доньками у Франції. Про це співачка не раз розповідала у своїх інтерв'ю.

Олександр Невзоров ще у 2012 році під час президентських виборів в РФ, журналіст не лише агітував за Путіна, але й був його довіреною особою.

З початку вторгнення засудив дії Кремля і виїхав з РФ. У червні минулого року Невзоров повідомив, що він та його дружина Лідія отримали українське громадянство за визначні заслуги перед Україною.

В РФ Невзорова засудили до восьми років колонії за "розповсюдження фейків" про російську армію.