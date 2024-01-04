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Чи знали ви, що персонажей "Гаррі Поттера" могли втілити інші актори. Хто вони

Четвер 04 січня 2024 17:35
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Чи знали ви, що персонажей "Гаррі Поттера" могли втілити інші актори. Хто вони Які актори могли б зіграти персонажів у "Гаррі Поттері" (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

"Гаррі Поттер" - це історія, яку знає і дивився майже кожен на цій планеті, адже боротьбу юного чаклуна з найбільшим злом пропустити неможливо.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтернет-портал Gogol media в Instagram розповідає, хто міг би втілити персонажів “Гаррі Поттера” замість тих, кого глядачі так полюбили.

Альбус Дамблдор

На роль директора Гоґвортсу запрошували багато акторів. Але, мабуть, найбільш неочікуваний варіант - це Шон Коннері. Щоправда, актор сказав, що не дуже любить і розуміє Фентезі, тому відмовився.

Чи знали ви, що персонажей &quot;Гаррі Поттера&quot; могли втілити інші актори. Хто вони

Чи знали ви, що персонажей &quot;Гаррі Поттера&quot; могли втілити інші актори. Хто вони

Які актори могли б зіграти у "Гаррі Поттері" (фото: Кіноріум)

Геґрід

Легендарного коміка розглядали для ролі головного лісника та ключника Гоґвортсу Рубеуса Хеґріда. Однак Джоан Роулінг вимагала, щоб у Фільмі був винятково британський каст акторів, тому американця Вільлуфа забракували з її подачі.

Чи знали ви, що персонажей &quot;Гаррі Поттера&quot; могли втілити інші актори. Хто вониЧи знали ви, що персонажей &quot;Гаррі Поттера&quot; могли втілити інші актори. Хто вони

Які актори могли б зіграти у "Гаррі Поттері" (фото: Кіноріум)

Северус Снейп

Улюбленець Квентіна Тарантіно повинен був зіграти не когось там, а самого професора зіллєваріння Северуса Снейпа. Однак попри те, що лишитись у цій ролі його вмовляли діти, Рот вирішив обрати знімання, в, у "Планеті мавп".

Чи знали ви, що персонажей &quot;Гаррі Поттера&quot; могли втілити інші актори. Хто вониЧи знали ви, що персонажей &quot;Гаррі Поттера&quot; могли втілити інші актори. Хто вони

Які актори могли б зіграти у "Гаррі Поттері" (фото: Кіноріум)

Лілі Поттер

Маму Гаррі Поттера, Лілі Поттер, пропонували зіграти "літературній мамі" хлопчика, що вижив, Джоан Роулінг. Однак Роулінг сказала, що вона більше письменниця, ніж акторка, і на роль запросили Джеральдін Соммервіль.

Чи знали ви, що персонажей &quot;Гаррі Поттера&quot; могли втілити інші актори. Хто вониЧи знали ви, що персонажей &quot;Гаррі Поттера&quot; могли втілити інші актори. Хто вони

Які актори могли б зіграти у "Гаррі Поттері" (фото: Кіноріум)

Гільдерой Лакрат

Британський герой романтичних комедій Х'ю Грант мав зіграти у другій частині Франшизи "Гаррі Поттер і Таємна кімната" чаклуна-самозванця Гільдероя Локарта. Актор погодився на роль, однак згодом пішов зі знімань, оскільки вже мав раніше ухвалений контракт на роль у ромкомі "Кохання з повідомленням".

Чи знали ви, що персонажей &quot;Гаррі Поттера&quot; могли втілити інші актори. Хто вониЧи знали ви, що персонажей &quot;Гаррі Поттера&quot; могли втілити інші актори. Хто вони

Які актори могли б зіграти у "Гаррі Поттері" (фото: Кіноріум)

Сивіла Трелоні

На роль викладачки віщування та пророцтв професорки Сивіли Трелоні запрошували Тільду Свінтон, однак акторка відмовилась, тому що вважає, що Франшиза романтизує школи-інтернати, а вона не хоче бути дотичною до цього.

Чи знали ви, що персонажей &quot;Гаррі Поттера&quot; могли втілити інші актори. Хто вони

Чи знали ви, що персонажей &quot;Гаррі Поттера&quot; могли втілити інші актори. Хто вони

Які актори могли б зіграти у "Гаррі Поттері" (фото: Кіноріум)

Седрик Дігорі

Окрім Супермена та Геральта, Кавілл також міг зіграти головну зірку Гафелпафу - Седрика Діґорі. Однак Роберт Паттінсон отримав цю роль, зокрема завдяки своїй грі в "Сутінках". Іронія долі полягає в тому, що перед цим Кавілл і Паттінсон так само за одну роль у "Сутінках".

Чи знали ви, що персонажей &quot;Гаррі Поттера&quot; могли втілити інші актори. Хто вониЧи знали ви, що персонажей &quot;Гаррі Поттера&quot; могли втілити інші актори. Хто вони

Які актори могли б зіграти у "Гаррі Поттері" (фото: Кіноріум)

Ріта Скітер

Розамунд Пайк запрошували на роль оглядачки «Щоденного віщуна» Ріти Скітер. Акторка відмовилась, тому що вирішила, що ця роль занадто маленька для неї й не вартує затраченого часу та ресурсу.

Чи знали ви, що персонажей &quot;Гаррі Поттера&quot; могли втілити інші актори. Хто вониЧи знали ви, що персонажей &quot;Гаррі Поттера&quot; могли втілити інші актори. Хто вониЯкі актори могли б зіграти у "Гаррі Поттері" (фото: Кіноріум)

Раніше ми розповідали про те, якими насправді є улюблені персонажі Гаррі Поттера.

Також читайте наш матеріал про те, з яким "магічним" героєм найчастіше експериментують у галузі ШІ.

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