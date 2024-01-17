Звездные "близнецы". Кто они, знаменитости, которых легко спутать (фото)

Среди звезд можно встретить достаточно условных близнецов, поскольку они очень похожи друг на друга и часто их путают зрители.

РБК-Украина (проект Styler) сделало подборку актеров "близнецов" и охотно делится им с вами.

Кира Найтли и Натали Портман

Благодаря тому, что женщины выглядят как сестры, однажды Джордж Лукас пригласил Киру Найтли на роль двойника Королевы Амидалы Сабе в саге "Звездные войны", в которой играла Натали Портман.

Обе актрисы стали успешными актрисами, которых часто путают друг с другом. Их разница в возрасте всего 4 года и поскольку обе не выглядят на свой возраст, они и сейчас очень сходны.

Кира Найтли (фото: instagram.com/fanklubkeiraknightley)

Натали Портман (фото: instagram.com/natalieportman)

Даниель Рэдклифф и Элайджа Вуд

Даниэля Рэдклифа, который исполнил роль Гарри Поттера и стал любимым героем детей и взрослых во всем мире очень похож на исполнителя главной роли в не менее интересной трилогии "Властелин колец" Элайджа Вуду.

Мужчины действительно очень похожи и не раз в своих интервью рассказывали о том, как часто их обоих путают. Все это из-за больших голубых глаз и типажа.

Даниель Рэдклифф и Элайджа Вуд (фото: instagram.com/daily_storm)

Рианна и Присцилла Беатрис

Риана покорила сердца миллионов фолловеров не только благодаря своим песням, но и экзотической внешности. Присцилла имеет невероятное сходство со звездой, потому начала успешно этим пользоваться. Девушка ведет свой блог и повторяет образы певицы для своих поклонников.

Рианна (фото: instagram.com/badgalriri)

Присцилла Беатрис (фото: instagram.com/priscila.beatrice)

Киану Ривз и Крис Клейн

Киану Ривз и Крис Клейн очень похожи друг на друга. Конечно, Крис Клейн не столь знаменит, но на его счету также несколько известных ролей, например, "Американский пирог" и в его продолжениях.

Кроме того, у актеров существенная разница в возрасте – Киану старше на 15 лет, но это не мешает зрителям путать актеров.

Киану Ривз (фото: instagram.com/keanu.charles.reeves)

Крис Клейн (фото: instagram.com/iamchrisklein)

Мила Йовович и Линда Евангелиста

Мила Йовович и Линда Евангелиста невероятно похожи друг на друга даже несмотря на разницу в возрасте 10 лет. Они имеют одинаковый цвет глаз и форму лица, что и позволяет поклонникам путать женщин.

Мила Йовович (фото: instagram.com/millajovovich)

Линда Евангелиста (фото: instagram.com/lindaevangelista)