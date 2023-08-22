Зіркова телеведуча поділилася простими лайфхаками для стильного літнього гардеробу

Телеведуча Олена Фроляк поділилася своїми секретами про те, як виглядати влітку вишукано та стильно без особливих затрат. Вона назвала річ, яка має бути в шафі у кожної жінки.

Як гарно та стильно виглядати влітку - читайте у матеріалі нижче.

Олена Фроляк - керівниця інформаційної служби ICTV, ведуча програми "Факти" та національного марафону “Єдині новини”. Тому найчастіше ми звикли бачити телезірку в доволі стриманих образах, зокрема, в ділових костюмах класичного крою та на підборах.

Але в повсякденному житті Олена одягається не менш стильно, при цьому віддаючи перевагу простим та комфортним образам.

Вона просто не може уявити літній гардероб без легких суконь та сарафанів і вважає, що це must have для кожної жінки, адже така річ не вимагає додаткових зусиль в комбінуванні з іншим одягом, є практичною та водночас надзвичайно жіночною.

"Дуже люблю сарафани та сукні. Взагалі вважаю, що сарафани та сукні - найкраще, що могла придумати мода для жінки. Адже вдягаєш сукню і все - ти вже в образі. Не думаєш, як скомбінувати верх чи низ. Тут головне лише підібрати, що тобі найкраще пасує: крупний принт чи дрібний; тканина - котон, шифон чи віскоза", - поділилася телеведуча.

Олена Фроляк радить влітку обов'язково носити сарафани

Також Олена зізнається, що може довго думати над тим, придбати річ чи ні, а потім сумніватися у виборі.

"Буває ходжу два тижні й думаю, як сильно хочу ось ті джинси - спати не можу. А потім все-таки купую їх та й думаю, варто було брати інші. Але навіщо мені на літо дві пари? Можливо, комусь нормально мати й 15 пар джинсів, але я проти цього. Завжди відповідально обираю речі та не захаращую полиці в шафі зайвим", - зізнається Олена.

Зірка також поділилася, що має у своєму гардеробі спонтанну покупку, яку обожнює одягати на всі випадки життя.

"Я взагалі не люблю відкривати свої плечі, але купила якось легкий сарафан на бретелях. На Мадейрі, здається, за 20 євро. Одягаю цей сарафан, балетки, окуляри й маю образ на всі випадки життя!" - розказала про свій лайфхак телеведуча.

Навіть недорогий сарафан може створити шикарний образ влітку