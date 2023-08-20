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Стилістка показала головні тренди осені 2023. Дивіться, що буде в моді (фото)

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Неділя 20 серпня 2023 19:00
Стилістка показала головні тренди осені 2023. Дивіться, що буде в моді (фото) Які речі будуть у моді цієї осені (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Щоб гардероб виглядав свіжо та сучасно, його слід поповнювати трендами. І це не означає, що потрібно скуповувати все підряд. Виберіть той одяг, який найбільше відповідає вашому настрою та стилю. І якщо трендова річ вдало підібрана, то вона може служити вам базою не один сезон.

Про те, які речі будуть у тренді цієї осені, розповіли на сторінці Stylist.inna в Instagram.

Клатчі

Цей аксесуар можна носити навіть у повсякденному житті. Особливо доречним він все-таки буде до образів для святкових подій. Клатчі можна вибирати будь-якої форми та фасону.

Стилістка показала головні тренди осені 2023. Дивіться, що буде в моді (фото)

Завужені штани

Свіжо і стильно виглядатимуть подовжені моделі штанів. Їх можна поєднувати як із підборами, так і зі взуттям на низькій платформі. Ще однією перевагою таких штанів є те, що з ними можна створювати ділові образи та луки у вільному стилі.

Стилістка показала головні тренди осені 2023. Дивіться, що буде в моді (фото)

Краватка

Цей аксесуар буде цікавою деталлю у вашому образі. Його можна носити з блузками і навіть деякими сукнями. Також варто поекспериментувати із кольорами краватки.

Стилістка показала головні тренди осені 2023. Дивіться, що буде в моді (фото)

Шкіряні сукні

Знову на піку моди шкіряні сукні. При чому ж неважливо - вони із натуральної шкіри чи еко. Фасон​​​ також не грає ключової ролі - це можуть бути моделі різної довжини і типу крою, головне тут - шкіра.

Стилістка показала головні тренди осені 2023. Дивіться, що буде в моді (фото)

Чоботи з халявками до колін

Чоботи з високими халявками - тренд цієї осені. Вони чудово підійдуть до суконь, спідниць і навіть шортів. А ще вони додадуть вишуканості вашому образу.

Стилістка показала головні тренди осені 2023. Дивіться, що буде в моді (фото)

Кольорові колготки, в сіточку або ажурні

Такі колготки - це чудовий прийом, аби зробити свій образ справді неперевершеним. Тим паче, що можна "гратись" із відтінками та візерунками виробу.

Стилістка показала головні тренди осені 2023. Дивіться, що буде в моді (фото)

Одяг в клітинку

Такий одяг дуже добре поєднується із іншими принтами, тому вам не складе труднощів створити вишуканий лук. При чому у клітинку абсолютно усі речі виглядають гарно. Тому сміливо експериментуйте.

Стилістка показала головні тренди осені 2023. Дивіться, що буде в моді (фото)

Спідниці до колін

Найкраще їх поєднувати із високими підборами. Моделі можна вибирати будь-якого типу - як класичні, так і вільного стилю. Особливо стильно виглядають спідниці із розрізом, хоча цей елемент не є обов'язковим.

Стилістка показала головні тренди осені 2023. Дивіться, що буде в моді (фото)

Напівприталені пальта

Якщо трендом минулих років були пальта оверсайз, то цієї осені на піку моди моделі напівприталені. Вони чудово підкреслюватимуть фігуру та додаватимуть тендітності образу.

Стилістка показала головні тренди осені 2023. Дивіться, що буде в моді (фото)Ці речі будуть у тренді восени 2023 року (усі фото: Instagram/Stylist.inna)

Раніше ми розповідали про те, які речі будуть у моді восени на думку Андре Тана.

Читайте також про актуальні моделі джинсів у 2023.

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