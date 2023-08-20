Стилістка показала головні тренди осені 2023. Дивіться, що буде в моді (фото)

Щоб гардероб виглядав свіжо та сучасно, його слід поповнювати трендами. І це не означає, що потрібно скуповувати все підряд. Виберіть той одяг, який найбільше відповідає вашому настрою та стилю. І якщо трендова річ вдало підібрана, то вона може служити вам базою не один сезон.

Про те, які речі будуть у тренді цієї осені, розповіли на сторінці Stylist.inna в Instagram .

Клатчі

Цей аксесуар можна носити навіть у повсякденному житті. Особливо доречним він все-таки буде до образів для святкових подій. Клатчі можна вибирати будь-якої форми та фасону.

Завужені штани

Свіжо і стильно виглядатимуть подовжені моделі штанів. Їх можна поєднувати як із підборами, так і зі взуттям на низькій платформі. Ще однією перевагою таких штанів є те, що з ними можна створювати ділові образи та луки у вільному стилі.

Краватка

Цей аксесуар буде цікавою деталлю у вашому образі. Його можна носити з блузками і навіть деякими сукнями. Також варто поекспериментувати із кольорами краватки.

Шкіряні сукні

Знову на піку моди шкіряні сукні. При чому ж неважливо - вони із натуральної шкіри чи еко. Фасон​​​ також не грає ключової ролі - це можуть бути моделі різної довжини і типу крою, головне тут - шкіра.

Чоботи з халявками до колін

Чоботи з високими халявками - тренд цієї осені. Вони чудово підійдуть до суконь, спідниць і навіть шортів. А ще вони додадуть вишуканості вашому образу.

Кольорові колготки, в сіточку або ажурні

Такі колготки - це чудовий прийом, аби зробити свій образ справді неперевершеним. Тим паче, що можна "гратись" із відтінками та візерунками виробу.

Одяг в клітинку

Такий одяг дуже добре поєднується із іншими принтами, тому вам не складе труднощів створити вишуканий лук. При чому у клітинку абсолютно усі речі виглядають гарно. Тому сміливо експериментуйте.

Спідниці до колін

Найкраще їх поєднувати із високими підборами. Моделі можна вибирати будь-якого типу - як класичні, так і вільного стилю. Особливо стильно виглядають спідниці із розрізом, хоча цей елемент не є обов'язковим.

Напівприталені пальта

Якщо трендом минулих років були пальта оверсайз, то цієї осені на піку моди моделі напівприталені. Вони чудово підкреслюватимуть фігуру та додаватимуть тендітності образу.

Ці речі будуть у тренді восени 2023 року (усі фото: Instagram/Stylist.inna)