Головні тренди осені 2023: Андре Тан розповів, які речі будуть в моді
Осінь вже не за горами, ще лишилось два тижні. І треба вже зараз підготувати свій гардероб до нового сезону.
Що буде модно носити восени, розповів стиліст Андре Тан у своєму Instagram.
Монохром
Бордовий, бежевий, чорний, сірий або коричневий - в цьому сезоні актуально одягати монохромні комплекти в одному кольорі.
За словами стиліста, вдало підібрані відтінки - неперевершений вигляд. Можна носити костюми-трійки або поєднувати широкі штани та "строгий" жакет.
Монохром (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Повернення нульових
Цей рік "пронизаний" впливом 2000-х. Від широких карго до оздоблених ґудзиками кардиганів та сміливих мотоциклеток - ці трендові речі не втрачають актуальності вже не один сезон.
Однак цього раз акцент не лише на вбранні, але й на аксесуарах: футуристичні окуляри, ланцюжки, масивні прикраси та блискучі сумки.
Нульові (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Фактурна шкіра
Шкіра - основний матеріал, яким дивували дизайнери. Восени-взимку вона завжди в списку актуальних трендів.
Цього разу популярні вироби зі штучної шкіри, що імітує фактуру рептилій, з вишивкою або стежкою.
Фактурна шкіра (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Костюм у смужку
Костюм у смужку стане головним предметом вашого гардероба в новому сезоні. Це не лише ефектний елемент для ділового образу, але й класичне рішення, яке дозволяє виглядати бездоганно.
Костюм у смужку (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Вишукані високі чоботи
Цей сезон "ставить на п'єдестал" високі чоботи до колін, відображаючи романтику та бунтарство. Вони не лише візуально подовжують силует, а і є практичними в носінні.
Високі чоботи (фото: instagram.com/andre_tan_official)
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