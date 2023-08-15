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Головні тренди осені 2023: Андре Тан розповів, які речі будуть в моді

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Вівторок 15 серпня 2023 18:02
Головні тренди осені 2023: Андре Тан розповів, які речі будуть в моді Що буде модно носити восени (колаж: Styler)
Автор: Наталя Коваль

Осінь вже не за горами, ще лишилось два тижні. І треба вже зараз підготувати свій гардероб до нового сезону.

Що буде модно носити восени, розповів стиліст Андре Тан у своєму Instagram.

Монохром

Бордовий, бежевий, чорний, сірий або коричневий - в цьому сезоні актуально одягати монохромні комплекти в одному кольорі.

За словами стиліста, вдало підібрані відтінки - неперевершений вигляд. Можна носити костюми-трійки або поєднувати широкі штани та "строгий" жакет.

Головні тренди осені 2023: Андре Тан розповів, які речі будуть в модіМонохром (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Повернення нульових

Цей рік "пронизаний" впливом 2000-х. Від широких карго до оздоблених ґудзиками кардиганів та сміливих мотоциклеток - ці трендові речі не втрачають актуальності вже не один сезон.

Однак цього раз акцент не лише на вбранні, але й на аксесуарах: футуристичні окуляри, ланцюжки, масивні прикраси та блискучі сумки.

Головні тренди осені 2023: Андре Тан розповів, які речі будуть в модіНульові (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Фактурна шкіра

Шкіра - основний матеріал, яким дивували дизайнери. Восени-взимку вона завжди в списку актуальних трендів.

Цього разу популярні вироби зі штучної шкіри, що імітує фактуру рептилій, з вишивкою або стежкою.

Головні тренди осені 2023: Андре Тан розповів, які речі будуть в модіФактурна шкіра (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Костюм у смужку

Костюм у смужку стане головним предметом вашого гардероба в новому сезоні. Це не лише ефектний елемент для ділового образу, але й класичне рішення, яке дозволяє виглядати бездоганно.

Головні тренди осені 2023: Андре Тан розповів, які речі будуть в модіКостюм у смужку (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Вишукані високі чоботи

Цей сезон "ставить на п'єдестал" високі чоботи до колін, відображаючи романтику та бунтарство. Вони не лише візуально подовжують силует, а і є практичними в носінні.

Головні тренди осені 2023: Андре Тан розповів, які речі будуть в модіВисокі чоботи (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Раніше ми писали про актуальні моделі джинсів у 2023.

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Андре Тан Модні тренди