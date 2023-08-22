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Звездная телеведущая поделилась простыми лайфхаками для стильного летнего гардероба

Вторник 22 августа 2023 18:38
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Звездная телеведущая поделилась простыми лайфхаками для стильного летнего гардероба Телеведущая поделилась секретами стильного летнего гардероба (Коллаж Styler)
Автор: Анна Шиканова

Телеведущая Елена Фроляк поделилась своими секретами о том, как выглядеть летом изысканно и стильно без особых затрат. Она назвала вещь, которая должна быть в шкафу каждой женщины.

Как красиво и стильно выглядеть летом – читайте в материале ниже.

Елена Фроляк - руководитель информационной службы ICTV, ведущая программы "Факты" и национального марафона "Единые новости". Поэтому чаще всего мы привыкли видеть телезвезду в довольно сдержанных образах, в частности, в деловых костюмах классического кроя и на каблуке.

Но в повседневной жизни Елена одевается не менее стильно, при этом предпочитая простые и комфортные образы.

Она просто не может представить летний гардероб без легких платьев и сарафанов и считает, что это must have для каждой женщины, ведь такая вещь не требует дополнительных усилий в комбинировании с другой одеждой, практична и одновременно чрезвычайно женственна.

"Очень люблю сарафаны и платья. Вообще считаю, что сарафаны и платья – лучшее, что могла придумать мода для женщины. Ведь одеваешь платье и все – ты уже в образе. Не думаешь, как скомбинировать верх или низ. Здесь главное только подобрать, что тебе лучше всего подходит: крупный принт или мелкий; ткань - коттон, шифон или вискоза", - поделилась телеведущая.

Звездная телеведущая поделилась простыми лайфхаками для стильного летнего гардеробаЗвездная телеведущая поделилась простыми лайфхаками для стильного летнего гардеробаЗвездная телеведущая поделилась простыми лайфхаками для стильного летнего гардероба

Елена Фроляк советует летом обязательно носить сарафаны

Также Елена признается, что может долго думать о том, приобрести вещь или нет, а потом сомневаться в выборе.

"Бывает хожу две недели и думаю, как сильно хочу вот те джинсы - спать не могу. А потом все-таки покупаю их и думаю, стоило брать другие. Но зачем мне на лето две пары? Возможно, кому-то нормально иметь и 15 пар джинсов, но я против этого. Всегда ответственно выбираю вещи и не заваливаю полки в шкафу лишним", - признается Елена.

Звезда также поделилась, что имеет в своем гардеробе спонтанную покупку, которую обожает надевать на все случаи жизни.

"Я вообще не люблю открывать свои плечи, но купила как-то легкий сарафан на бретелях. На Мадейре, кажется, за 20 евро. Одеваю этот сарафан, балетки, очки и имею образ на все случаи жизни!" - рассказала о своем лайфхаке телеведущая.

Звездная телеведущая поделилась простыми лайфхаками для стильного летнего гардероба

Даже недорогой сарафан может создать шикарный образ летом

Напомним, ранее мы писали, что стилистка показала главные тренды осени 2023 года.

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