Звездная телеведущая поделилась простыми лайфхаками для стильного летнего гардероба

Телеведущая Елена Фроляк поделилась своими секретами о том, как выглядеть летом изысканно и стильно без особых затрат. Она назвала вещь, которая должна быть в шкафу каждой женщины.

Елена Фроляк - руководитель информационной службы ICTV, ведущая программы "Факты" и национального марафона "Единые новости". Поэтому чаще всего мы привыкли видеть телезвезду в довольно сдержанных образах, в частности, в деловых костюмах классического кроя и на каблуке.

Но в повседневной жизни Елена одевается не менее стильно, при этом предпочитая простые и комфортные образы.

Она просто не может представить летний гардероб без легких платьев и сарафанов и считает, что это must have для каждой женщины, ведь такая вещь не требует дополнительных усилий в комбинировании с другой одеждой, практична и одновременно чрезвычайно женственна.

"Очень люблю сарафаны и платья. Вообще считаю, что сарафаны и платья – лучшее, что могла придумать мода для женщины. Ведь одеваешь платье и все – ты уже в образе. Не думаешь, как скомбинировать верх или низ. Здесь главное только подобрать, что тебе лучше всего подходит: крупный принт или мелкий; ткань - коттон, шифон или вискоза", - поделилась телеведущая.

Елена Фроляк советует летом обязательно носить сарафаны

Также Елена признается, что может долго думать о том, приобрести вещь или нет, а потом сомневаться в выборе.

"Бывает хожу две недели и думаю, как сильно хочу вот те джинсы - спать не могу. А потом все-таки покупаю их и думаю, стоило брать другие. Но зачем мне на лето две пары? Возможно, кому-то нормально иметь и 15 пар джинсов, но я против этого. Всегда ответственно выбираю вещи и не заваливаю полки в шкафу лишним", - признается Елена.

Звезда также поделилась, что имеет в своем гардеробе спонтанную покупку, которую обожает надевать на все случаи жизни.

"Я вообще не люблю открывать свои плечи, но купила как-то легкий сарафан на бретелях. На Мадейре, кажется, за 20 евро. Одеваю этот сарафан, балетки, очки и имею образ на все случаи жизни!" - рассказала о своем лайфхаке телеведущая.

Даже недорогой сарафан может создать шикарный образ летом