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Зірки в захваті від цих фасонів курток та пальто: 6 найбільших трендів осені 2024 року

П'ятниця 08 листопада 2024 07:15
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Зірки в захваті від цих фасонів курток та пальто: 6 найбільших трендів осені 2024 року Лілія Ребрик, Христина Решетник, Катя Осадча (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Українські знаменитості у своїх соцмережах демонструють модні тренди верхнього одягу на зиму 2024-2025, які можна взяти собі на замітку, якщо ви теж хочете бути стильною та виділятися із сірої маси.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як одягаються і чому віддають перевагу співачки Джамала та Ольга Цибульська, ведучі Маша Єфросиніна, Лілія Ребрик та Катя Осадча, а також дружина телеведучого Григорія Решетника Христина.

Джамала

Популярна українська співачка Джамала часто носить речі в стилі оверсайз. Для повсякденного луку вона вибрала широкі джинси класичного синього відтінку з написом на штанині. Їх вона доповнила сірим шкіряним піджаком та бейсболкою, а зверху накинула довге сіре пальто у тонку білу смужку. Завершували образ знаменитості стильні хайтопи.

Зірки в захваті від цих фасонів курток та пальто: 6 найбільших трендів осені 2024 рокуЗірки в захваті від цих фасонів курток та пальто: 6 найбільших трендів осені 2024 рокуЗірки в захваті від цих фасонів курток та пальто: 6 найбільших трендів осені 2024 року

Джамала вибрала багатошаровий образ (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Оля Цибульська

Співачка Оля Цибульська, яка нещодавно відпочивала із сином у Португалії, вже встигла повернутися до України. Вона продемонструвала повсякденний образ із бежево-молочним пальто з вельвету. Під нього артистка одягла чорні штани та сорочку, а завершували образ бежеві черевики на шнурівці.

Зірки в захваті від цих фасонів курток та пальто: 6 найбільших трендів осені 2024 рокуЗірки в захваті від цих фасонів курток та пальто: 6 найбільших трендів осені 2024 року

Лук із пальто з вельвету (фото: instagram.com/cybulskaya)

Маша Єфросиніна

Телеведуча Маша Єфросиніна часто балує своїх фоловерів стильними образами. Так, днями у Stories вона продемонструвала лук з короткою рудою дублянкою та коміром контрастного кольору.

Вона також одягла білий гольф-водолазку та шкіряну спідницю міді у найбільш трендовому відтінку осені 2024 року - бургунді. Її образ завершували високі білі чоботи з вузькими носками.

Зірки в захваті від цих фасонів курток та пальто: 6 найбільших трендів осені 2024 року

Маша Єфросиніна вже вигуляла коротку дублянку (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Лілія Ребрик

Ведуча та актриса Лілія Ребрик для повсякденного луку вибрала різнокольорове пальто у клітинку. Свій образ вона доповнила трикотажним костюмом та трендовими уггами на високій платформі.

Зірки в захваті від цих фасонів курток та пальто: 6 найбільших трендів осені 2024 рокуЗірки в захваті від цих фасонів курток та пальто: 6 найбільших трендів осені 2024 року

Лілія Ребрик на прогулянці (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Катя Осадча

Телеведуча та мама трьох синів Катя Осадча насамперед обирає зручні образи. Так, для прогулянки в Карпатах знаменитість одягла широкі сині джинси, чорний светр та стьобану куртку такого ж кольору, яка також у трендах осінньої моди. Свій образ вона доповнила зручними білими кросівками.

Зірки в захваті від цих фасонів курток та пальто: 6 найбільших трендів осені 2024 року

Катя Осадча любить комфорт (фото: instagram.com/kosadcha)

Христина Решетник

Дружина відомого телеведучого Григорія Решетника Христина може похвалитися ідеальною фігурою та відмінним смаком. Вона продемонструвала у мережі стильний образ із коричневим пуховиком. Зазначимо, що цей колір зараз на піку популярності.

Дружина Решетника одягла шкіряні штани кольору мокко, білий светр і зверху пуховик. Завершували образ сумка крос-боді від відомого бренду та зручні хайтопи.

Зірки в захваті від цих фасонів курток та пальто: 6 найбільших трендів осені 2024 рокуЗірки в захваті від цих фасонів курток та пальто: 6 найбільших трендів осені 2024 рокуЗірки в захваті від цих фасонів курток та пальто: 6 найбільших трендів осені 2024 року

Христина Решетник на прогулянці (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Раніше ми розповіли, яка модель зимового взуття не виходить із моди у 2024-2025.

Також блогерка показала, як стилізувати класичні штани.

Для написання матеріалу були використані Instagram-сторінки Джамали, Олі Цибульської, Маші Єфросініної, Лілії Ребрик, Каті Осадчої, Христини Решетник.

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