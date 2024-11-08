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Звезды в восторге от этих фасонов курток и пальто: 6 самых больших трендов осени 2024 года

Пятница 08 ноября 2024 07:15
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Звезды в восторге от этих фасонов курток и пальто: 6 самых больших трендов осени 2024 года Лилия Ребрик, Кристина Решетник, Катя Осадчая (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Украинские знаменитости в своих соцсетях демонстрируют модные тренды верхней одежды на зиму 2024-2025, которые можно взять себе на заметку, если вы тоже хотите быть стильной и выделяться из серой массы.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как одеваются и что предпочитают певицы Джамала и Ольга Цибульская, ведущие Маша Ефросинина, Лилия Ребрик и Катя Осадчая, а также супруга телеведущего Григория Решетника Кристина.

Джамала

Популярная украинская певица Джамала предпочитает носить вещи в стиле оверсайз. Для повседневного лука она выбрала широкие джинсы классического синего оттенка с надписью на штанине. Их она дополнила серым кожаным пиджаком и бейсболкой, а сверху накинула длинное серое пальто в тонкую белую полоску. Завершали образ знаменитости стильные хайтопы.

Звезды в восторге от этих фасонов курток и пальто: 6 самых больших трендов осени 2024 годаЗвезды в восторге от этих фасонов курток и пальто: 6 самых больших трендов осени 2024 годаЗвезды в восторге от этих фасонов курток и пальто: 6 самых больших трендов осени 2024 года

Джамала выбрала многослойный образ (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Оля Цибульская

Певица Оля Цибульская, которая недавно отдыхала с сыном в Португалии, уже успела вернуться в Украину. Она продемонстрировала повседневный образ с бежево-молочным пальто из вельвета. Под него артистка надела черные брюки и рубашку, а завершали образ бежевые ботинки на шнуровке.

Звезды в восторге от этих фасонов курток и пальто: 6 самых больших трендов осени 2024 годаЗвезды в восторге от этих фасонов курток и пальто: 6 самых больших трендов осени 2024 года

Лук с пальто из вельвета (фото: instagram.com/cybulskaya)

Маша Ефросинина

Телеведущая Маша Ефросинина часто балует своих фолловеров стильными образами. Так, на днях в Stories она продемонстрировала лук с короткой рыжей дубленкой и воротником контрастного цвета.

Она также надела белый гольф-водолазку и кожаную юбку миди в самом трендовом оттенке осени 2024 года - бургунди. Ее образ завершали высокие белые сапоги с узкими носками.

Звезды в восторге от этих фасонов курток и пальто: 6 самых больших трендов осени 2024 года

Маша Ефросинина уже выгуляла короткую дубленку (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Лилия Ребрик

Ведущая и актриса Лилия Ребрик для повседневного лука выбрала разноцветное пальто в клетку. Свой образ она дополнила трикотажным костюмом и трендовыми уггами на высокой платформе.

Звезды в восторге от этих фасонов курток и пальто: 6 самых больших трендов осени 2024 годаЗвезды в восторге от этих фасонов курток и пальто: 6 самых больших трендов осени 2024 года

Лилия Ребрик на прогулке (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Катя Осадчая

Телеведущая и мама троих сыновей Катя Осадчая прежде всего выбирает удобные образы. Так, для прогулки в Карпатах знаменитость надела широкие синие джинсы, чорный свитер и стеганую куртку такого же цвета, которая также в трендах осенней моды. Свой образ она дополнила удобными белыми кроссовками.

Звезды в восторге от этих фасонов курток и пальто: 6 самых больших трендов осени 2024 года

Катя Осадчая любит комфорт (фото: instagram.com/kosadcha)

Кристина Решетник

Супруга известного телеведущего Григория Решетника Кристина может похвастаться идеальной фигурой и отменным вкусом. Она продемонстрировала в сети стильный образ с коричневым пуховиком. Отметим, что этот цвет сейчас на пике популярности.

Жена Решетника надела кожаные брюки цвета мокко, белый свитер и сверху пуховик. Завершали образ сумка кросс-боди от известного бренда и удобные хайтопы.

Звезды в восторге от этих фасонов курток и пальто: 6 самых больших трендов осени 2024 годаЗвезды в восторге от этих фасонов курток и пальто: 6 самых больших трендов осени 2024 годаЗвезды в восторге от этих фасонов курток и пальто: 6 самых больших трендов осени 2024 года

Кристина Решетник на прогулке (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Ранее мы рассказали, какая модель зимней обуви не выходит из моды в 2024-2025.

Также блогерша показала, как стилизовать классические брюки.

Для написания материала были использованы Instagram-страницы Джамалы, Оли Цибульской, Маши Ефросининой, Лилии Ребрик, Кати Осадчей, Кристины Решетник.

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