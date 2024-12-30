Зірки українського ТБ зізналися, яку роль хотіли б зіграти у новорічному фільмі

У новорічні свята ми звикли до чарівних історій на екранах, що наповнюють атмосферу теплом і магією.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) зірки українського телебачення поділилися своїми мріями та фантазіями, розповівши, яку роль вони б із задоволенням виконали в новорічному фільмі.

Яку роль хотіли б зіграти у новорічному фільмі

Оксана Гутцайт, ведуча Фактів ICTV

Хочу головну роль! Але кого саме, тут ще треба поміркувати. Мені дуже імпонує ідея зйомки у фільмах або серіалах, хоча я впевнена, що це дуже складно, але це одна з таких мрій, яку хочеться реалізувати найближчі роки. В мене є невеликий досвід другорядних ролей, але хочеться прям яскраву і запам'ятовуючу роль.

Оксана Гутцайт (фото: instagram.com/oksana.guttsayt)

Ведучі "Ранку у великому місті" Олександр Швачка, Юлія Зорій та Григорій Герман

Олександр: Роль чарівника, що відправив всіх росіян на Марс.

Олександр Швачка (фото: instagram.com/oleksandr.shvachka)

Юлія: Ще будучи в театральному гуртку, я завжди грала або Снігуроньку або Бабу Ягу. Ну от такі кардинально різні ролі мені діставалися і виходили у мене найкраще. А зараз, напевно я би зіграла когось, хто здійснює бажання чи зцілює людей.

Юлія Зорій (фото: instagram.com/yulia_zoriy)

Григорій: Ніколи не думав про це. Напевно що хотілося б якогось позитивного персонажа. Зрозуміло, що так як я не актор, то розраховувати на головну роль Санти я навряд я можу, але когось класного, кумедного, позитивного я б зіграв.

Григорій Герман (фото: instagram.com/german_greg_tv)