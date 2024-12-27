Зірки українського ТБ зізналися, що для них ідеальний Новий рік

Новий рік - це свято, яке кожен сприймає по-своєму: для когось це родинні вечори біля ялинки, для інших - гучні вечірки чи час для підведення підсумків року.

РБК-Україна (проект Styler) запитало акторів проєктів каналу ICTV2 та телеведучих, яким вони уявляють свій ідеальний Новий рік і що для них є найважливішим у цей особливий час.

Ідеальний Новий рік: галаслива вечірка чи затишна вечеря з родиною?

Володимир Гладкий, зірка "Дільничного з ДВРЗ"

Для мене ідеальний Новий рік - це свято в колі близьких людей. Це можуть бути друзі, або рідня - головне, що я цих людей поважаю і люблю, і хочу, щоб вони були поруч. Якщо чесно, то неважливо, яка буде велика чи маленька компанія, головне, щоб було тепло, душевно і в гарному настрої. Торік зустрічав Новий рік з коханою, а цього річ плануємо свято в компанії друзів.

Володимир Гладкий (фото: instagram.com/vova_gladki)

Оксана Гутцайт, ведуча Фактів ICTV

Якби запитали кілька років тому, точно відповіла б - галаслива вечірка! Люблю танцювати, красиво одягатися, щоб свято навколо і багато сміху. Але нині ж найкращий час - проведений з родиною та близькими друзями, без повітряних тривог. Хотіла б зустріти НР вдома, обмінятися подарунками, привітати батьків, які живуть у Харкові, та задонатити нашим військовим, щоб подякувати за можливість святкувати це свято вдома.

Оксана Гутцайт (фото: пресслужба)

Ведучі "Ранку у великому місті" Олександр Швачка та Юлія Зорій

Олександр: Ідеальний Новий рік- це рік без війни. Коли близькі і рідні можуть мріяти повноцінно, і у кожного своя мрія, а не одна на всіх…

Олександр Швачка (фото: instagram.com/oleksandr.shvachka)

Юлія: Точно затишна вечеря в колі друзів чи сімʼї. То раніше, в юнацькі роки, хотілося святкувати окремо, великою компанією друзів чи одногрупників, а тепер прийшло інше усвідомлення - родина і найближчі друзі, то найбільша цінність.

Юлій Зорій (фото: пресслужба)