"Ґрінч" і не тільки. Зірки українського ТБ назвали улюблені новорічні фільми

Улюблені фільми та мультфільми зірок ТБ

Володимир Гладкий, актор "Дільничного з ДВРЗ"

Люблю традиційну різдвяно-новорічну комедію "Сам удома", але ще останнім часом полюбив анімаційний фільм "Ґрінч". Також на Netflix відкрив для себе новий анімаційний фільм "Клаус" - це добра, зворушлива історія, раджу подивитися.

Оксана Гутцайт, ведуча Фактів ICTV

"Реальне кохання" або "Сам удома". Я дівчина романтична, тож віра у вічне кохання в мене непохитна!!! А "Сам удома" - це класика, яка не набридає.

Ведучі "Ранку у великому місті" Олександр Швачка, Григорій Герман, Юлія Зорій

Олександр: Мій улюблений новорічний, різдвяний фільм - "Сам удома"

Григорій: Мій улюблений - це або “Сам удома”, або “Міцний горішок”, або, якщо дивитись з дружиною і хочеться такого мі-мі-мішного настрою, то це "Відпустка за обміном" з Джудом Лоу. Мультики - “Секретна служба Санти Клауса”, є абсолютно дивовижний іспанський мультик “Клаус” теж на цю тему. За великим рахунком на новорічні та різдвяні свята хочеться дивитись будь-що де є санти, ельфи подарунки і таке інше, бо це все перш за все про настрій.

Юлія: Точно дивимося "Сам удома" всі частини і обовʼязково мультфільм "Клаус". Вперше подивилася його здається минулого чи позаминулого року і була в такому захваті, що передивляюся тепер часто. Він такий зворушливий, добрий і повчальний. Дуже його рекомендую. В кінці завжди плачу, але то сльози радості, надії і віри в добро.