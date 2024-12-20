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"Ґрінч" і не тільки. Зірки українського ТБ назвали улюблені новорічні фільми

П'ятниця 20 грудня 2024 20:45
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"Ґрінч" і не тільки. Зірки українського ТБ назвали улюблені новорічні фільми Зірки українського ТБ назвали улюблені новорічні фільми (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Новий рік - це час теплих зустрічей та атмосферних фільмів, які створюють особливий настрій.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) актори популярних проєктів каналу ICTV2 та телеведучі поділилися своїми улюбленими новорічними кінострічками, які дарують їм радість і надихають святкувати.

Улюблені фільми та мультфільми зірок ТБ

Володимир Гладкий, актор "Дільничного з ДВРЗ"

Люблю традиційну різдвяно-новорічну комедію "Сам удома", але ще останнім часом полюбив анімаційний фільм "Ґрінч". Також на Netflix відкрив для себе новий анімаційний фільм "Клаус" - це добра, зворушлива історія, раджу подивитися.

Оксана Гутцайт, ведуча Фактів ICTV

"Реальне кохання" або "Сам удома". Я дівчина романтична, тож віра у вічне кохання в мене непохитна!!! А "Сам удома" - це класика, яка не набридає.

Ведучі "Ранку у великому місті" Олександр Швачка, Григорій Герман, Юлія Зорій

Олександр: Мій улюблений новорічний, різдвяний фільм - "Сам удома"

Григорій: Мій улюблений - це або “Сам удома”, або “Міцний горішок”, або, якщо дивитись з дружиною і хочеться такого мі-мі-мішного настрою, то це "Відпустка за обміном" з Джудом Лоу. Мультики - “Секретна служба Санти Клауса”, є абсолютно дивовижний іспанський мультик “Клаус” теж на цю тему. За великим рахунком на новорічні та різдвяні свята хочеться дивитись будь-що де є санти, ельфи подарунки і таке інше, бо це все перш за все про настрій.

Юлія: Точно дивимося "Сам удома" всі частини і обовʼязково мультфільм "Клаус". Вперше подивилася його здається минулого чи позаминулого року і була в такому захваті, що передивляюся тепер часто. Він такий зворушливий, добрий і повчальний. Дуже його рекомендую. В кінці завжди плачу, але то сльози радості, надії і віри в добро.

Раніше ми робили добірку з 12 різдвяних фільмів, які треба подивитися кожному.

Також називали 7 фентезі-серіалів, від яких важко відірватися.

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