Звезды украинского ТВ признались, какую роль хотели бы сыграть в новогоднем фильме
В новогодние праздники мы привыкли к волшебным историям на экранах, наполняющим атмосферу теплом и магией.
Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) звезды украинского телевидения поделились своими мечтами и фантазиями, рассказав, какую роль они бы с удовольствием исполнили в новогоднем фильме.
Какую роль хотели бы сыграть в новогоднем фильме
Оксана Гутцайт, ведущая Фактов ICTV
Хочу главную роль, но кого именно, здесь еще надо подумать. Мне очень импонирует идея съемки в фильмах или сериалах, хотя я уверена, что это очень сложно, но это одна из таких мечт, которую хочется реализовать в ближайшие годы. У меня есть небольшой опыт второстепенных ролей, но хочется прям яркую и запоминающуюся роль.
Оксана Гутцайт (фото: instagram.com/oksana.guttsayt)
Ведущие "Утра в большом городе" Александр Швачка, Юлия Зорий и Григорий Герман
Александр: Роль волшебника, отправившего всех россиян на Марс.
Александр Швачка (фото: instagram.com/oleksandr.shvachka)
Юлия: Еще будучи в театральном кружке, я всегда играла или Снегурочку или Бабу Ягу. Ну вот такие кардинально разные роли мне доставались и получались у меня лучше всего. А сейчас, наверное я бы сыграла кого-то, кто осуществляет желания или исцеляет людей.
Юлия Зорий (фото: instagram.com/yulia_zoriy)
Григорий: Никогда не думал об этом. Наверное что хотелось бы какого-то положительного персонажа. Понятно, что так как я не актер, то рассчитывать на главную роль Санты я вряд я могу, но кого-то классного, забавного, позитивного я бы сыграл.
Григорий Герман (фото: instagram.com/german_greg_tv)