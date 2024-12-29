Зірки ТБ зізналися, що з новорічних традицій обов’язково дотримуються щороку

Новорічні традиції - це те, що створює особливу атмосферу свята та єднає родини. Для багатьох вони стають невід’ємною частиною підготовки до зустрічі нового року.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) актори проєктів каналу ICTV2 та телеведучі розповіли, які звичаї вони обов’язково дотримуються щороку, щоб зробити це свято по-справжньому магічним.

Юрій Дяк, зірка "Морської поліції. Чорноморськ"

В мене є цікава традиція. Напередодні Нового року я намагаюсь купувати нову іграшку на ялинку. Обираю завше скляні, буває так, що одразу беру кілька. І стараюся дотримуватися цієї своєї святкової звички, тому в мене вже зібралась невеличка колекція. Зараз не можу пригадати, але майже кожна з них про щось нагадує, або обрана в пам’ятних місцях, або якийсь вайб з нею пов’язаний. Якщо пригадати - буде про що розповісти.

Юрій Дяк (фото: instagram.com/dyak_yuriy)

А ще кожний рік намагаюся ставити ялинку. Проте останні роки не купую, бо це фінансово не виправдано. Зараз йде війна, і гроші краще задонатити на щось важливе для військових. Але я можу купити маленьку ялинку, що зібрана з гілочок-відходів, вона додає святкового настрою. Обожнюю справжній запах хвої.

Ігор Портянко, зірка “Дільничного з ДВРЗ”

В дитинстві Новий рік був для мене найкращим святом, по-справжньому казковим, від якого я чекав чогось магічного. Пам’ятаю, як прокидався 1 січня вранці і відразу біг до ялинки - бо там були цукерки. Я знімав і смакував, адже до зустрічі Нового року не можна було їх брати, таке в нас було правило. Й досі пам’ятаю запах хвої, шоколадних цукерок, мандарин…

Ігор Портянко (фото: пресслужба)

Зараз Новий рік для мене - просто традиційне свято, яке зустрічаємо у родинному колі, готуємо святкову вечерю, даруємо презенти.

Оксана Гутцайт, ведуча Фактів ICTV

Обов’язково загадуємо бажання саме в 00.00! Записуємо його на червоному папірці, підпалюємо, попіл в бокал з шампанським (чи лимонад - кому що) і випиваємо. І все це за 60 секунд! Все здійснюється - перевірено)

Оксана Гутцайт (фото: пресслужба)

Ведучі "Ранку у великому місті" Олександр Швачка та Юлія Зорій

Олександр: Звісно, це зустрічі з рідними і близькими тобі людьми.

Олександр Швачка (фото: instagram.com/oleksandr.shvachka)

Юлія: Обовʼязково всі разом прибираємо, готуємо, обговорюємо новорічне меню, готуємо подарунки. Особливих традицій нема.

Юлія Зорій (фото: пресслужба)